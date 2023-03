Ahol a pultos asszonyok lassabban mozognak, mint az idő 1973 és 1974 között

Miközben a csokiroló kakaós krémjétől fuldoklom, a mellettem ülő fickó akkora csalamádés hamburgert emel két kézzel a szájához, mint Hofi Géza feje. “Bele ne harapj az ismert humorista arcába!” - sikoltok magamban némán, de már késő. A zakót és felöltőt viselő, hangsúlyozottan átlagos külsejű középkorú férfi váratlanul nagy levegőt vesz, a nyakát kinyújtóztatva önkéntelenül kidülleszti a mellkasát, a két kézzel fogott káderfej méretű burgert kicsit eltolja magától, egy tizedmásodpercre rákoncentrál, aztán kétszer akkorára tátja a száját, mint az antropológiailag lehetségesnek tűnt volna, majd dupla alien-fogsort villantva hatalmasat harap a Kádár-kor szimbólumába.



Nem lepődöm meg. Mindketten ugyanazért jöttünk ide, a Batthyány téri metró-HÉV-aluljáróba: nosztalgiázni és kipróbálni, hogy a MÁV miért is indította újra 2023-ban a Utasellátót.

A logikus tipp nyilván az, hogy ők is le szeretnének húzni egy bőrt a retródivatról, márpedig az Utasellátó elvileg kiváló alany a nosztalgiázáshoz. A fiatal olvasók kedvéért: a kommunista hatalomátvétel évében, 1948-ban alapított Utasellátó Vállalat működtette a MÁV-pályaudvarok és kis vasútállomások ritkán csillogó, jellemzően azért inkább undorító-mocskos éttermeit és büféit és a vonatok alapfelszerelésének számító büfékocsikat is, de az abban a korban ritka catering cégek egyikeként ők biztosították a büfét a Parlamentben és az első hazai Forma 1-es futamon is.

Az Utasellátónak remek logója volt és minden korosztályt kiszolgált. A felnőttek itt rúgtak be vagy józanodtak ki a vonatutak előtt, miközben a gyerekek száját a cég specialitásának számító, saját fejlesztésű édességeivel tömték be, szó szerint. A koncepció amúgy zseniális volt: a hiánygazdaság korában az ember, vagyis a gyerek csak aránylag kevésféle és határozottan szar édességhez jutott hozzá, az Utasellátóban viszont jó nagy, mindenfélével töltött és mellbevágóan édes, letaglózóan cukros, színes alufóliába csomagolt desszerteket árultak. Ha a taktikus szülő vonatkozás előtt egy-két ilyent beletöltött a gyerekbe, akkor két legyet ütött egycsapásra: betöltés közben ő is magába tölthetett egy-két kevert-sör-kombót, miközben a brutális cukor-szénhidrát-bombával több órára hatástalanította a gyereket. Utasellátóból ugyanakkor elég sokféle volt: a nagyobb városok pályaudvarain működők forgalmas étteremként működtek, a kisebb egységeik viszont inkább a leglepattantabb kocsmák konkurensei voltak.

Árultak itt még rengetegféle ételt, a kortárs gasztrokifejezéssel signature-nek tekinthető fogásai talán a legendásan száraz, érzésre fenyőhulladékból faragott és fűrészporral megszórt szendvicsei voltak.



De miért releváns ez a sztori 2023-ban?

A MÁV mostanában indította újra a büfékocsikat, a Batthyány téri aluljáróban nemrég megnyílt büfé pedig az első restijük a XXI. században. Vagyis a MÁV az Utasellátó újraélesztésén dolgozik. Mire számíthatnak azok, akik beülnek egy Utasellátó 2.0-ba?



Ha a Batthyányin átéltekből indulok ki, akkor zavarba ejtő, bár szerencsére nem kellemetlen élményekre. A mozgólépcsőn leérve a büfé portálja a letisztultságával egyből magára vonja a tekintetet és uralja az aluljáró terét. Rögtön fel is merül az első kérdés: vajon miért változtatták meg a brand egyetlen tényleg vonzó elemét, a logót, vagyis ezt a szárnyas "UTASELLÁTÓ" feliratot?

Erre:

De erre a szónoki kérdésre egyelőre nincs válasz, így benyitok. Az elhidegült, kissé műtő-, vagyis inkább boncteremszerű hangulat végülis illik a vasútállomások lényegéhez: itt mindenki éppen távozik, akkor is, ha éppen hogy csak megjött. Belépek, köszönök, körbenézek és hopp, egyszer csak a kedvenc Petri György-versemben, a Szezonvégben találom magam:

A rosszból csírázik az egyedüli jó:

halaszthatatlanná lesz a halogatható.

Ha meghal az ember, nem lehet már halottabb:

vége a méricskélésnek, a fokozatoknak.

Viszont eldöntheti: hamvad vagy porlad.

(Föltéve, hogy rendelkezett evégett.)

S miközben korhadni kezd (vagy elégett),

megy tovább a földi gyarló gyakorlat:

sürgünk-forgunk serényen, mint a férgek.

Nem is utolsóak ezek az utolsó napok:

csomagolás, lézengés, várni a vonatot,

még egy kávét, sört, szendvicset, konyakot,

talpunk alatt vakító, friss sóder csikorog;

és hülő tündöklésben:

a poros muskátlik, piros padok.

Pár másodperc elteltével csak fokozódik az ember furcsa érzése. Én például úgy éreztem magam, mint Tom Waits az "I Don't Wanna Grow Up" Jim Jarmusch által rendezett legendás klipjében, amikor az ismert énekes egy szórakozóhely egyik asztala alatti, kutyaház méretű térben ad koncertet arasznyi gitárt pengetve.

Jó percbe telt, míg rájöttem, mi a fura érzés oka: a hely szokatlan arányai. A teljes alapterület háromnegyedét a nyitott konyharész foglalja el, az összes vendég a helyiség aprócska, ráadásul hegyesszögű háromszög alakú végében tipródik, egymáshoz préselődve figyelve, ahogy a pultos asszonyok lassabban mozognak, mint az idő 1973 és 1974 között. Ennél autentikusabban semmilyen dekorációval nem idézhették volna fel a felidézni kívánt kort.

Ez mégsem rossz, hanem kifejezetten élvezetes tipródás. A büfé speciális elhelyezkedése és kialakítása miatt olyan érzés itt üldögélni, mintha az ember egyszerre lenne szereplője és nézője az egyik legismertebb XX. századi festménynek, Edward Hopper amerikai művész Nighthawks-ának. Erről a képről beszélek:



A frissen nyílt Utasellátó ugyanis, bár mint elhangzott, aluljáróban található, mégsem zárt helyiség, hanem jókora kirakata van, amiből az ember odabentről bármulhatja a HÉV és a metró utasainak kavargását és amiben - máris lelövöm a poént - annyira jó élmény elüldögélni, hogy jelenleg ez az egység messze legnagyobb vonzereje.

De haladjunk szép sorban, kívülről befelé!

Érkezés után szinte azonnal értelmet nyer a büfé alaprajza: már ez visszaránt a kádárizmus alaphangulatába, aminek az egyik legfontosabb eleme volt, hogy ne ugassunk, hanem örüljünk, hogy lyuk van a seggünkön.

A steril beltér mégsem retrós hangulatú, a legfeltűnőbb elemei a falakra szerelt monitorok, amiken szellemes húzással az élőben is megtekinthető ételek, illetve az Utasellátó önreklámjai tekinthetők meg. Amikor először jártam itt, három asszony és egy főnökmozgású faszi kavarogtak a pult mögötti jókora térben, amikor utoljára, már csak egy nő-egy férfi volt a felállás.

Bár ezt szabad szemmel nem lehet kiszúrni, a pult és a konyhatér között láthatatlan szúnyogháló lehet kifeszítve, hiszen az utóbbi területen dolgozókat nyilvánvalóan cecelégy csípte meg, annyira álomkórosan mozognak, míg a vendégtérben mindenki fertőzésmentes.



Amikor utoljára jártam az egységben, az egyik utasellátós alapszendvicset, a hamburgeres, jalapeno paprikás paninit rendeltem ki.

“De legalább tíz perc lesz, amíg elkészül.” - mondta a nő a sütije maradékát piszkáló pufi felső tagozatos fiút kivéve tök üres büfében, olyan hangon, hogy attól Tiborcz Istvánnak is elment volna a pályázási kedve, én pedig finoman megtántorodtam.

Olyan szédítő volt ezt hallani, mint élőben találkozni egy istenbizonyítékkal. Hogyan, milyen genetikán, tanuláson és emlékezésen túli módszerrel tudták beleplántálni ennek a legkorábban a rendszerváltás táján született nőnek az agyába, hogy miként reagált volna egy ilyen rendelésre bármelyik fád pultos 1957-ben, 1961-ben, 76-ban vagy 84-ben? Hogyan volt képes zsigerből tökéletesen rekonstruálni a kivágott sarkú, vászon konyhásnénicipőt viselő asszonyok stílusát?

Az Utasellátó ételkínálata egyébként egy-két tételt kivéve abszolúte kortárs, azon belül pedig igen vegyes. Ami retrós, az igazából csak a hamburger - Hofi-fej-méretű buciba töltött klasszikus csalamádés nutriaburger, ahogy azt a komcsi Móricka elképzelte - és az újraálmodott csomagolt desszertsor.

Első ittjártamkor a lepények közül választottam egy chilis-marharagusat 1790 forintért.

photo_camera Homeopátiás lepény

Ennél kevesebbért lehet bomba gyrost kapni - mármint nem itt, hanem bárhol - ezért erősen felsrófoltam a várakozásaimat, ami hibának bizonyult. A "lepény" panini-jellegű, vasalva-lapítva megsütött ropogós szendvicset jelentett, abszolúte vállalható külső kéreggel. De ezzel véget is ért a dolog. A chilis marharagu ugyanis a maximum egy centi vastagra vasalt kenyérréteg közepére kent, minimális mennyiségű, egyébként nem kellemetlen ízű szaftnak bizonyult. Így lepény helyett igazából egy svábul tunkenbrotnak nevezett tunkolós kenyeret kaptam, csak ez meg is volt pirítva.



Mivel a lepényt túlárazottnak éreztem, a következő alkalommal a legolcsóbb itteni melegételkategóriára, a grillezett paninira mentem rá, abból is a hamburgeresre jalapeno paprikával, 1050 forintért.

Ez nagyjából olyan, mintha egy kilflit ütött volna el a forró úthenger. Az elnevezés itt még sokkal megtévesztőbb, mint a lepény esetében, a töltelékként beharangozott "hamburger" ugyanis nem húst, de nem is darált húst, hanem valamilyen ragacsos pempőt takar. Pont ilyen pempőt képzelek azokba a "SZENDVICSKRÉM" feliratú konzervekbe, amikből még sosem mertem venni.

Ez a létező legliberálisabb felfogás szerint sem hamburger, hanem mosógépben kimosott kolbászkrém jalapenóval és olvasztott placebóval. Íze egyáltalán nincs a krémnek, de mivel a burkolat elég finom és kellemesen ropog, a jalapeno meg kellőképpen jalapenoszerű, az élmény semmiképp sem kellemetlen, ha nem is földhözvágó.

A nyilvánvalóan emblematikus terméknek szánt, újrafogalmazott Utasellátó-desszertek közül egyértelműen a csokiroló a legmeglepőbb, méghozzá azért, mert az alkotói totál félreértették a komcsi nosztalgiát és ismerősen szar helyett finom édességet próbáltak fejleszteni. Akkora MINEK?????-et jegyeztem fel, hogy kilógott az ellenőrzőből.

A neoroló tölteléke ugyanis habosított gépzsír helyett valódi kakaóval készült brutál kakaókrém, ezért majdnem megfulladtam az első harapástól. A burkolata pedig nem lábkörömreszelékből sütött hártya, hanem hangosan roppanó, egészen finom ostya. A desszert mindezek miatt értelmetlenül és tök feleslegesen jó.



A kockák közül a barackosat próbáltam ki

a bombák közül pedig rumos-kakaósat.



Ezeken első látásra látszik, hogy a shrinkfláció időszakában készültek, vagyis amikor annyira vágtáznak az árak, hogy áremelés helyett inkább a termékek méretét csökkentik a gyártók. A fénykorában fél citrom méretű bomba ezért mára komolyabb rumosmeggy méretűre töpörödött. Ezeknél azért már észbe kaptak a kajamérnökök, így mind a kocka, mind a bomba korrekt, de szinte totális karaktermentes élmény, mintha egy-egy kissé piskótaízű felhőbe haraptunk volna bele.

Az étlapon a lepényeken, paniniken és varjúburgereken kívül vannak még bagelek 1150-1390 forintért, "rombusz szendvicsek" ugyanebben az árkategóriában, cézár- és tonhalsaláta 1990-2490-ért, Polcz márkájú gluténmentes kész melegételek 2290-ért, óriáspalacsinták 1850-ért és a mindenféle csokik és szeletek mellett az újrafogalmazott Utasellátó-édességek.

Az egész étlapon azonban az a messze legjobb, hogy a hulladék Hell energiaitalok úgy vannak kiírva, hogy

HELL ENERGY COFFEE SALTED CARAMEL meg HELL ENERGY COFFEE RUM-WALNUT mintha gourmet fogások lennének.

A csapolt sör Gösser 850-ért és van 3 féle bor decinként 490-ért meg 890-es cider, töményeket nem tartanak.

A kádárista tempójú kiszolgálás persze változhat, de az első Utasellátó igazából nem ad semmilyen választ a "minek?" kérdésre. Egyáltalán nem rossz hely, sőt az Első Fecske az elhelyezkedése miatt direkte hangulatos is, de egyelőre nem érezni, miért ezt választanák az utasok valamelyik pékséglánc helyett, ahol sokkal pörgősebb a kiszolgálás és alacsonyabbak az árak. Pékségben mondjuk nem lehet besörözni, úgyhogy már meg is van a megoldás, jó utat mindenkinek!