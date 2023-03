A TikTok Egyesült Államokbeli jövője a tét a platform főnökének kongresszusi meghallgatásán

Csütörtökön az Egyesült Államok kongresszusa kihallgatja a TikTok vezérigazgatóját, Shou Zi Chew szingapúri vállalkozót. A tét a világszerte őrületesen népszerű videómegosztó platform jövője az USA-ban, írja a BBC.

Chew-nak valószínűleg kérdések tömkelegét fogják nekiszegezni arról, hogy a TikTok milyen kapcsolatban áll a kínai kormánnyal, milyen típusú adatokat gyűjt a felhasználókról, és azokkal mit kezd az alkalmazás. Minden bizonnyal faggatni fogják arról is, hogy ByteDance - a platform anyavállalata - alkalmazottai miért figyeltek meg több újságírót is. Egyébként ezt a megfigyelési ügyet maga a TikTok is elismerte korábban.

Chew állítása szerint a felhasználói adatok biztonságban vannak és a Kínai Kommunista Párt sem fér hozzájuk.

A vezérigazgató arra számít, hogy mind a demokraták, mind a republikánusok a platform eladását, vagy az USA-ból való kitiltását akarják látni.

photo_camera Shou Zi Chew TikTok-vezér feleségével, Vivian Kaóval a legutóbbi MET Gálán. Fotó: MIKE COPPOLA/Getty Images via AFP

Chew-t először fogja meghallgatni az USA törvényhozása. A folyamat kimondottan izzasztóvá tud válni, amint azt egy másik tech-óriás tulajdonos, Mark Zuckerberg Facebook-vezér elhíresült, pár évvel ezelőtti esete példázza.