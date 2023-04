Az amerikai kormány várja az ötleteket, hogyan lehetne szabályozni a mesterséges intelligenciát

Miközben nemrég többen nyílt levélben követelik a mesterséges intelligenciával kapcsolatos kutatások felfüggesztését, az amerikai kormány egyelőre kedden csak annyit jelentett be, hogy javaslatokat vár arra vonatkozóan, hogyan lehetne elszámoltathatóvá tenni a mesterséges intelligenciára épülő rendszereket.

A ChatGPT nevű nyelvi modell lassan az amerikai törvényhozók figyelmét is kezdi felkelteni, mivel rövid idő alatt több mint 100 millió aktív felhasználója van. A Nemzeti Távközlési és Információs Hivatal, a Kereskedelmi Minisztérium egyik ügynöksége először szabályozási ötleteket vár, mielőtt kidolgozná a javaslatát a Fehér Háznak. Az ügynökség tudni szeretné, hogy vannak-e olyan intézkedések, amik biztosítanák, hogy a mesterséges intelligencia rendszerek jogszerűek, hatékonyak, etikusak, biztonságosak és egyébként megbízhatóak legyenek.



„A felelős AI-rendszerek hatalmas előnyökkel járhatnak, de csak akkor, ha foglalkozunk a lehetséges következményeikkel és károkkal. Ahhoz, hogy ezek a rendszerek teljes mértékben kiaknázhassák a bennük rejlő lehetőségeket, a vállalatoknak és a fogyasztóknak meg kell tudniuk bízni bennük” - mondta Alan Davidson, az ügynökség adminisztrátora.



A Washington Post a hétvégén már arról írt, hogy az amerikai törvényhozók delegációja már meg is kezdte az egyeztetést a Szilícium-völgyben, és a ChatGPT fejlesztésébe fektető Microsoft is évek óta lobbizik Washingtonban. Ezeken a találkozókon volt olyan technológiai vezető, aki arra figyelmeztette a törvényhozókat, hogy a meglévő trösztellenes szabályok akadályozhatják az Egyesült Államokat abban, hogy felvegye a versenyt Kínával, ahol kevesebb korlátozás van a tömeges adathalmazok megszerzésére. Inkább azt szorgatlamzták, hogy a Pentagon fektessen több pénzt a mestesége sintelligenciával kapcsolatos kutatásokba.



Közben adatvédelmi aggályok miatt Olaszországban már be is tiltották a ChatGPT-t, és a német adatvédelmi biztos sem tartja kizártnak, hogy ott is hasonlóan döntenek. És a kanadai adatvédelmi biztos is vizsgálatot indított a chatbot miatt. (Reuters/Washington Post)