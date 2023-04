Minimális engedményeket hajlandó tenni a kormány a státusztörvényben

Pár ponton lenne hajlandó változtatni a státusztörvény, vagy ahogy az ellene tüntetők hívják, a bosszútörvény tervezetén a Belügyminisztérium - írja a Népszava a szakszervezetek és a kormány egyeztetéséről.

Mint arról beszámoltunk, tanárok, diákok, szülők és támogatók együtt tüntettek hétfőn Budapesten a tanárok státuszán változtató törvény ellen. A tervezet azért váltott ki komoly tiltakozást, mert a tervezet számos ponton szigorítana a tanárok helyzetén, a tüntetők szerint azért, hogy ezzel is büntesse a lassan egy éve tiltakozó pedagógusokat. Többek között az szerepel a tervekben, hogy

a pedagógusok felmondási idejét 2-ről 6 hónapra növelnék;



közalkalmazotti jogviszonyuk helyett „köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyuk" lenne;



a tankerületi központ átvezényelheti a pedagógusokat tetszés szerinti iskolába vagy óvodába, maximum 9 hónapos időre;



sztrájk esetén másik iskolába vezényelhetnék, megszüntethetnék vagy átcsoportosíthatnák az érintett osztályokat vagy csoportokat;



a tanárok heti maximum kötött munkaideje32 óráról 40-48 órára nőne;

és a pedagógusok le is hallgathatók, és mind a munkahely által biztosított, mind a saját tulajdonú, de a munka során használt számítógépeiket és okostelefonjaikat is ellenőrizhetik.

A tervezet ellen tüntető kamaszok, tanárok és szülők a Karmelitáig mentek, hogy kifejezzék, mennyire tarthatatlannak tartják a javaslatot, ahol könnygázt kaptak az arcukba a rendőrségtől.

A tüntetés utáni napon a két tanárszakszervezet, a PDSZ és a PSZ képviselői Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkárral tárgyaltak. Ezután a Népszavának arról számoltak be, hogy a Belügyminisztérium pár ponton hajlandó lenne változtatni a törvénytervezeten, például kivennék a javaslatból, hogy a tanárok saját számítógépei és telefonjai is lehallgathatók lennének. Abban is engedne a kormány, hogy tanársztrájk esetén egy másik iskolába küldjék diákokat, és az is kikerülne a tervezetből, hogy pályáztatás nélkül is ki lehet nevezni igazgatókat. Az átvezénylésen is lazítana a kormány, de csak annyiban, hogy azok a pedagógusok, akiknek alsó tagozatos gyereke van, azok nem lennének átvezényelhetők.

Nagy Erzsébet, a PDSZ ügyvivője a lapnak azt mondta, a tárgyaláson Maruzsa a hétfői tüntetést politikai indíttatású akciónak titulálta, amiről nincs hivatalos véleménye. A PDSZ ügyvivője hangsúlyozta, hogy a változtatások nem jelentenek lényegi elmozdulást, a státusztörvény továbbra is elfogadhatatlan az érdekképviseleket számára. A következő tárgyalási fordulóra jövő hét kedden kerül sor.