Abba a fogdába vitték a Karmelita elől, ahova nemrég ő kísérte a gyanúsítottakat

Csőgör Péter tavaly nyáron még gazdasági főnyomozó volt Pest megyében, múlt héten már a kordont bontotta az első sorban.

Lefújták könnygázzal, megrángatták, földre vitték, megbilincselték, őrizetbe vették, órákon át váratták, kétszer kórházba vitték, fogdába zárták, végül elengedték, mert mégsem találtak semmit.

Szerinte mondvacsinált okok miatt rúgták ki augusztusban a rendőrségtől, valójában a politikai véleménye miatt, és mert kapcsolatban állt Hadházy Ákossal.

Csőgör éveken át szaglászott a Magyar Triatlon Szövetség körüli gyanús pénzmozgások után, feljelentést is tett, a nyomozást azóta is pihenteti a NAV.

Cserébe egy csomóan beperelték, és most 16 millió forintot kellene kifizetnie jó hírnév megsértése miatt.

1997-től 99-ig, majd 2016-tól tavalyig dolgozott rendőrként. A kettő között inkább elment pénzt keresni az autóiparba, mert mérnöki diplomája is van. Ha muszáj, tud mihez kezdeni, de ahogy mondja: taknyos kora óta zsaru akart lenni.

Hadházy Ákos posztjából derült ki, hogy ön volt az, akit őrizetbe vettek a szerdai tüntetés után. Mi történt pontosan?

Épp akkor értem a Színház utcához, amikor a tüntetők lebontották a kordon egyik palánkját, én is segítettem arrébb húzni. Négy és fél méteres zászlót tartottam a kezemben, azzal bementem a védett területre, ahonnan a rendőrök visszatoltak, de ezután is ott maradtam a tömeg elején, majd nem tudom, milyen megfontolásból, egyszer csak elkezdtek könnygázazni.

(A Telex videóján 3:55-től látszik ez a jelenet, Csőgör fehér sapkában, hátizsákkal. Itt kapott először könnygázt a 17 éves Hidász Máté is, akit később tonfával ütöttek, miközben kapaszkodott az oszlopba. Őt aztán szintén bevitték a Gyorskocsi utcába.)

Később, amikor a momentumos Tompos Mártont hátravitték, engem is megrángattak a rendőrök, próbálták elvenni a zászlót, de akkor még sikerült kiszabadulnom a szorításukból. Pár perccel később, nyolc óra körül, egy újabb nagy adag könnygáz után engem is berángattak a védett területre, földre fektettek, hátrabilincseltek, rendesen, ahogy a tömeggyilkosokat szokták. Egy kicsit meg is tapostak, pedig senkit sem bántottam, és a kordont se rongáltam.

Mit mondtak?

Hogy rongálást és hivatalos személy elleni erőszakot követtünk el. A könnygáz miatt levegőt alig kaptam, nem láttam semmit, kértem, hogy hívjanak mentőt. A mentősök is fuldokoltak a belőlünk áradó könnygáztól.

Kórházba vittek, ahol megröntgenezték a fejem, de se a szememet nem látták el, se a nehézlégzéssel nem kezdtek semmit. Fél tizenegy körül értünk a Gyorskocsi utcába, ott jöttem rá, hogy Tompos Mártont is bevitték.

Hajnalig vártunk egy folyosón, ahol még pad sem volt. Mivel az előállítás legfeljebb nyolc óráig tarthat, négykor jeleztem, hogy akkor mennék.

Mi volt a válasz?

Hogy nem mehetek sehova, és ha megpróbálok kimenni, akkor hivatalos személy elleni erőszakot követek el. Erre a rendőr elment telefonálni, majd hoztak egy papírt, hogy meghosszabbították a nyolc órát, de ennek nyolc órán belül kellett volna megtörténnie. Ezért jogellenes fogva tartás miatt feljelentést tettem.

Tíz órán keresztül nem árulták el, hogy miért állítottak elő, csak azt, hogy védőre lesz szükségem. Végül reggel fél 7-kor derült ki, hogy őrizetbe vesznek csoportosan elkövetett hivatalos személy elleni erőszak gyanújával, és délután 2-kor lesz a kihallgatásom az ügyészségen. Fogdába kellett tenniük, de ehhez már el kellett látniuk a még mindig égő szememet, úgyhogy visszamentünk a kórházba. Ekkor már nyomozók vittek bilincsben, vezetőszáron. Volt köztük olyan is, akivel korábban együtt dolgoztam.

Milyen érzés volt ilyen helyzetben találkozni a volt kollégájával?

Nem túl felemelő. Mondtam neki, hogy nem csináltam semmit, nem tudom, miért vagyok itt. Biztos voltam benne, hogy ebből előzetes letartóztatás lesz, mert úgy gondoltam, az ügyész nem fogja megnézni a videókat, csak a rendőri jelentésből tájékozódik majd. Ekkor üzentem Hadházy Ákosnak, hogy tegyen ki minden létező felvételt.

A második körben már rendesen megvizsgáltak a kórházban, majd bevittek a fogdába. Szintén „felemelő” volt abba a fogdába menni, ahová korábban én kísértem a megalapozottan bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható pácienseket.

Mi történt az ügyészségen?

2 helyett végül fél 4-kor hívtak be minket, amikor közölte az ügyész, hogy szabad vagyok, mert a mostanra rendelkezésre álló bizonyítékok alapján nem lehet őrizetben tartani, de még meggyanúsítani sem. Ilyet még nem láttam. Eleve nagyon ritka, hogy valakit kihallgatás előtt vegyenek őrizetbe, de az végképp, hogy az őrizetbe vett embert egyáltalán ki se hallgassák. Ezt csak a nyilvánosságnak köszönhetem.

Úgy látom, elég dühös a rendőrségre.

Nem a rendőrségre vagyok dühös, hanem azokra a rendőrökre, akik ebben részt vesznek. A rendőrség, főleg az a része, ahová én is tartoztam, talpig becsületes, normális szakemberekből áll. Ez viszont a rendőrség másik oldala, ami a semmire is alkalmatlan. Hidász Mátét úgy ütötték, hogy teljesen passzív volt, szerintem ez nem rendőrhöz méltó magatartás.

A Facebookon kiposztolta annak a rendőrnek az arcát, aki még az előző karmelitás tüntetésen könnygázzal fújta a diákokat. Suttyónak nevezte. Kiposztolta egy biztosításért felelős vezető fotóját is. Gestapóról, erőszakőrségről ír. Mi a célja ezzel?

Hogy az egyes rendőrök is érezzék a tetteik súlyát és következményeit, és hogy nem tehetnek meg bármit a parancsnokuk szoknyája mögé bújva.

Tavaly augusztusig gazdasági főnyomozó volt, de kirúgták. Az iratok alapján sok mindenre hivatkoztak: magáncélra is használta a hivatali netet, bizonyos feladatoknál kicsúszott a határidőből. Van olyan vád, amit jogosnak tart?

Nem csináltam semmi olyat, ami ellentétes lett volna a többi kollégám gyakorlatával. Nem tudok annál komolyabb példát mondani, mint hogy három napom lett volna egy ügyirat elintézésére, de egy másik feladat miatt erre csak egy nappal később tudtam sort keríteni.

Vagy hogy pendrive-ot találtak a számítógépemben. Ez teljesen mindennapos, ezért nem is rejtegeti az ember, eszembe se jutott volna kihúzni.

Mi a baj ezzel? Hazavihet titkos iratokat?

Állítólag megsértettem az iratkezelési szabályzat egyes pontjait. Az egész eljárást jogszerűtlennek éreztem, szerintük például, ha nem készítek el időben egy iratot, azzal megtagadom a parancsnoki utasítást.

Akkor ön szerint miért rúgták ki?

Szerintem a nyíltan vállalt politikai véleményem, illetve a Magyar Triatlon Szövetségben végzett munkám miatt..

2019-ben feljelentettem a szövetség akkori vezetőit, köztük az Orbán Viktor fogorvosaként ismert Bátorfi Bélát és tanácsadóját, Szűcs Lászlót, mert furcsa pénzmozgások alapján azt gyanítottam, hogy eltüntették a milliárdos állami támogatás egy részét.

photo_camera Csőgör Péter Fotó: Németh Dániel/444

Később ön lett a szövetség Ellenőrző Testületének az elnöke.

Igen, akkor gyakorlatilag minden gyanúra megtaláltam a szükséges bizonyítékokat is, de a feljelentéssel azóta sem kezdett semmi érdemit a NAV. Végül kiraktak a testületből.

Hogy jön ez ahhoz, hogy kirúgták önt a rendőrségtől?

Miután kitettek az Ellenőrző Testületből, találkoztam Hadházy Ákossal, mert korábban ő is foglalkozott Bátorfiék ügyeivel, a fogászati turizmussal kapcsolatos visszaélésekkel. Az első alkalommal figyelmeztetett, hogy ebből baj lesz, de nem érdekelt. Feljelentést tettem a Fogászati Turizmust Kutató Intézettel kapcsolatban, és a NAV-nak küldött emailen a címzettek közé tettem Hadházyt is.

Ebben az időben, 2021 decemberében, amikor a rendőrségen még nem tudtak a feljelentésről, jutalmat kaptam a kiemelkedő szakmai munkámért, majd márciusban elindultak ellenem az ellenőrzések. 2019-ben tett feljelentést a gyanús pénzmozgások miatt, de ekkor még nem volt tisztsége a triatlonszövetségben. Honnan voltak információi?

1991 óta benne vagyok a triatlonban, versenybíró is voltam, de 2015-ben kiszálltam, mert láttam, mennyire megette a NER a szövetséget. Ezután már csak versenyeztem.

2018-ban viszont megkerestek a szövetség különböző tagjai, hogy sok baj van a gazdálkodással. Ekkor nyilatkozta Kuttor Csaba, a korábbi olimpikon, hogy „ha a lopást karlevágással büntetnénk, a triatlonban erős paracsapatunk lenne”. Utána a kezembe került pár számla, és kiderült számomra, hogy sokkal szemtelenebbül loptak, mint ahogy eredetileg feltételeztem volna. Ekkor tettem feljelentést.

A rendőrségen belül volt valami visszhangja a feljelentésnek?

Azt mondták: „Péter, éld túl”.

Elküldte a feljelentést a szövetség tagjainak, mire a szövegben szereplő cégek feljelentették önt jó hírnév megsértéséért. A Kúria tavaly nekik adott igazat.

Igen, első fokon vesztettem, másodfokon nyertem, a Kúria megint az ezer sebből vérző első fokú ítélettel értett egyet.

Mennyit kell így fizetnie?

A végrehajtási költségekkel együtt már húszmillió forint felett.

Mit csinál ebben a helyzetben?

Az Alkotmánybírósághoz fordultam. Sok reményem már nincs a magyar jogrendszerben, azonban ez szükséges ahhoz, hogy Strasbourg elé vihessem az ügyet.

Amíg rendőrként dolgozott, tapasztalt politikai befolyást? Előfordult, hogy emiatt nem tudott tovább nyomozni egy ügyben?

Azt láttam, hogy ha kormányoldalról érkezett feljelentés, akkor mindenképp keresték, hogyan lehet belőle bűnügyet csinálni, ha viszont a kormányoldallal szemben, akkor akkor az elutasításhoz vagy megszüntetéshez kerestek érveket.

Ebben személyesen is része volt?

Nem, engem elkerültek a politikailag releváns ügyek.

Hogyhogy?

Nem tudom. A mi osztályunkon nagyon kevés ilyen ügy volt. Az biztos, hogy azok, akikkel együtt dolgoztam, mind talpig becsületes és pengeagyú zsaru volt. Ezért is szerettem velük dolgozni.