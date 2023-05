Cser-Palkovics András: Túlzó a szolidaritási adó mértéke

Cser-Palkovics András, Székesfehérvár fideszes polgármestere már több alkalommal is megfogalmazott visszafogott, udvariasnak mondható kritikát a kormány egy-két, önkormányzatokat érintő lépéséről. Valami hasonlót tett szerdán is, amikor a Facebook-oldalán az önkormányzatok által kifizetendő szolidaritási adóról írt.

A szolidaritási hozzájárulást a gazdagabb önkormányzatoktól szedi be a kormány, és ezt nem röstelli a nem kormánypárti vezetésű önkormányzatok leckéztetésére használni. Budapest szolidaritási hozzájárulása például azután emelkedett, hogy Karácsony Gergely lett a főpolgármester. Karácsony nemrég bejelentette, hogy az 58 milliárd forintból, amit be kellene fizetnie, 25 milliárdot egyszerűen törvénytelennek tart a főváros, ezért azt nem fogja befizetni. Azóta Budaörs vezetése is bejelentette, hogy pert indít a kormány ellen az adó miatt. A költségvetési tanács egyik dokumentumából pedig az derült ki a múlt héten, hogy a kormány 2024-től újabb 30 százalékkal megemelné ezt az adónemet.

photo_camera Cser-Palkovics András Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP