Az Ismerős Arcok basszusgitárosa, jachtklub és koncertszervező cégek is kaptak „értékteremtő" támogatást a Szerencsejátéktól

Felébredt a téli álomból az állami Szerencsejáték Zrt. támogatásosztó szervezete, és csak áprilisban 639 millió forintot osztott szét néhány gazdasági szereplő között. Volt, akinek egy nap alatt kétszer is megszavaztak támogatást. Az Ismerős Arcok basszusgitárosa, jachtklub, horgászegyesület és koncertszervező cégek is vannak a listán.

A nyertes a nyomdai előkészítésre és hajógyártásra is szakosodott Hightide23 Kft. egyszemélyes tulajdonosa, Weöres Szabolcs lett, nettó 165 millió forint támogatással. A beszámolók szerint 2020-ban és 2021-ben a cégnek nem volt árbevétele, tavaly is csak 5,3 millió forint, mégis 140 milliós profittal zárta az évet. A vállalkozás tavaly júniusban nettó 230 milliót kapott, további 292 millió szerencsejáték-pénzt pedig kifejezetten egy versenyvitorlás megvásárlására ítéltek meg neki.

A Szerencsejáték Service Nonprofit Kft. támogatási körének második legnagyobb összegét az ATV volt elnöke és igazgatósági tagja, Rózsa István koncertszervező cége kapta: 80 millió forintot, két részletben, de mindkettőt ugyanazon a napon.

45 millió forintot kapott Nagy Tamás Árpád kiskőrösi egyszemélyes vállalkozása, az agrárexpókat is szervező Hazai Termék Kft., aki idén januárban is kapott már ötmillió forintot a Szerencsejáték Zrt. nonprofitjától. Az Ismerős Arcok zenekar basszusgitárosa, Galambos Nándor szintén rendezvényszervezéssel foglalkozó Hangos Szó Kft.-je tényleg rászorulhatott a 20 millió forintos támogatásra - meg a tavalyi és tavalyelőtti 25-25 millióra - ugyanis zsinórban harmadik éve veszteséges. A 20 milliós támogatási körbe esett a Magyar Szőlő- és Borkultúra Kft. és a Magyar Szabadidősport Szövetség is, ők is mindketten visszatérő szponzoráltak.

A szervezet honlapján egyébként nem találtunk információkat arról, milyen feltételekkel lehet pályázni, mik a bírálati szempontok, és melyik kedvezményezettnek mire ítélték oda a pénzt. Az áprilisi támogatottak teljes körét mindenesetre itt lehet megnézni.



Címlap: Kásler Miklós Máté Péter-díjat ad Galambos Nándornak, az Ismerős Arcok basszusgitárosának a Pesti Vigadóban (Bruzák Noémi/MTI/MTVA)