Szocialista kifizetőhelyként működött a Zugló TV

A Zugló TV-nek eddigi működése során egyetlen igazán emlékezetes adása volt: 2021 szeptemberben a kerületi televízió stúdiójában zajlott le az ellenzéki előválasztás talán legélesebb vitája Tóth Csaba MSZP-politikus és Hadházy Ákos között. Tíz nappal a vita után Tóth bejelentette, hogy visszalép:

„Visszalépek, ennyi volt, elég volt. További mondanivalóm nincsen.”

Tóth és Hadházy eredetileg a Partizánban vitatkoztak volna, de ezt a szocialista politikus nem vállalta, viszont a Zugló TV-ben hajlandó volt leülni ellenfelével. Hogy miért elfogadhatóbb helyszín a kerületi tévé, mint a Partizán stúdiója, azt akkor értettük meg, amikor ellátogattunk a Dr. Mező Ferenc Általános Iskola udvarán lévő egyik épületben elhelyezett stúdióba, az élő adás felvételére.

photo_camera A tábla mögött Varga Csaba, Tóth Csaba parlamenti asszisztense rejtőzik.

A bejáratnál Tóth Csaba rajongói transzparensekkel fogadták az érkezőket. Tóth otthonosan mozgott a stúdióban, egy egész kis csapat követte, az összes helyiségbe bejárása volt. Nem úgy viselkedett, mint egy vendég. A Zugló TV főszerkesztője, Ferencz Gábor, újságíró (az MSZP egykori sajtófőnöke) kedvesen hárította a Tóth Csabának feltett kérdéseket. Úgy fogalmazott, hogy premier előtt nem ildomos zavarni a primadonnát. Tehát a Zugló TV láthatóan hazai pálya volt Tóthnak. A médiummal kapcsolatban többen is állítják, hogy az valójában Tóth Csaba kerületi birodalmának része. Várnai László, a Civilzugló Egyesület önkormányzati képviselője azt írta blogján, hogy a csatorna gyakorlatilag MSZP-szócső:

„2015 óta a Szocialista-Párbeszédes kerületvezetésen kívül más önkormányzati képviselő a TV-be be nem juthatott. (Ez túlzás. a szerk.) Jobban őrzik, mint a köztévé stúdióját. Én hiába fordultam szóban, írásban Ferencz Gáborhoz, árulkodó módon azt javasolta, ha képernyőre akarok kerülni azt Tóth Csabával beszéljem meg. Hát ennyit arról, ki áll a TV mögött. ”

A Kutyapárt önkormányzati képviselője, Victora Zsolt is hasonló gyanúról számolt be: „Sokan gyanítják, hogy Tóth Csaba tette erre is rá a kezét, ezt azonban nem tudjuk bizonyítani.”

Következzen egy hangulatos mix a Magyar Jeti vonatkozó adásából, arról hogy is működött a csatorna a kampány alatt:

A Zugló TV-t mostanáig a LABEL-84 Kft. nevű cég üzemeltette. Ügyvezetője a már említett, primadonnázó Ferencz Gábor volt, tulajdonosa pedig egy ügyvéd, bizonyos Dr. Balázs Péter. A 2021-es előválasztási buktát követően, Tóth Csaba pozíciói gyengülni látszódtak. A zuglói kabinet egy ülésén, a momentumos alpolgármester, Rózsa András, arra hivatkozva, hogy az előválasztás során a kerületi csatorna Tóth mellett kampányolt, azt javasolta, hogy szüntessék be a magánkézben lévő tévé további finanszírozását. A kabinet erre rábólintott, így 2022-ben a Zugló TV bevételei, ha nem is olvadtak el teljesen, de jelentősen megcsappantak. 2023-ban Horváth Csaba szocialista polgármesternek ötlete támadt. Felvetette, hogy a kerület vásárolja fel a TV-t üzemeltető kft-t. Információink szerint először 50 millióra, majd 39 millióra taksálták az üzemeltető kft. árát. A Zugló TV nézettségéről nincsenek nyilvános információk, de a Youtube-ra feltöltött videók iránt visszafogott az érdeklődés. Ha a polgármester a vendég, akkor a megtekintések száma akár a 27-et is eléri:

A TV-t üzemeltető kft-t átvizsgáltatta az önkormányzat. A vizsgálat megállapította, hogy a bevételek tekintetében 2021 volt a Zugló TV legerősebb éve. A jelentés szerint 54 milliós bevételből gazdálkodhattak. Ezt az összeget szinte kizárólag önkormányzati cégek, illetve egy önkormányzati pénzekkel feltőkésített cég, a nulla forgalmú Kezdj Itthon Nonprofit Kft. dobták össze. (Az Átlátszó korábban írt a cégről, ami a zuglói önkormányzat 2021-es költségvetésében bukkant fel. Abban az évben 15 millió önkormányzati pénzhez jutottak, amit kiegészítettek a Zuglói Védelmi Alapból további 18,8 millió forinttal.) Tehát a televízió jelentős részben a zuglóiak pénzéből üzemelt. Miközben, Horváth Csaba, polgármester arra hivatkozva fizettet az ATV-nek megjelenésekért, hogy nekik nincs kerületi tévéjük.

Az átvilágítás azt is feltárta, hogy kikhez folyt tovább az önkormányzat pénze, tehát kik voltak a Zugló TV-t üzemeltető kft. alvállalkozói. A birtokunkba jutott auditból az derül ki, hogy a Zugló TV főbb beszállítói jelentős részben szocialista politikusok vagy hozzájuk szorosan köthető személyek, cégek voltak.

photo_camera Kránitz László (MSZP)

Közöttük találjuk Kránitz Lászlót, aki Kránitz László MSZP-s politikus, volt országgyűlési képviselő fia. Az idősebb Kránitz Győr-Moson-Sopron megyei elnök volt, Tóth Csaba bizalmasa, a Közszolgálati Közalapítvány Kuratóriumának szocialista tagja. Fia 2021-ben 3,3 millió forinthoz jutott a Zugló tv-től. Kránitz párttársa, a szintén Győr-Moson-Sopron megyei MSZP-ből érkező Keizler Kálmán 1,5 millió forintot kapott a zuglóiak pénzéből.

photo_camera Kránitz László középen, Keizler Kálmán jobbszélen.

Az alvállalkozói listán szerepel Lukács Zoltán Géza, az MSZP tatabányai politikusa, volt országgyűlési képviselő, aki 2,1 millió forintot kapott.

photo_camera Lukács Zoltán Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA

Hárommillió forintot húzott be a Business & Social Life Management kft., ami Simon Gábor feleségének a cége. Simon Gábor egykori szocialista politikus, országgyűlési képviselő, államtitkár 2014-ben került be a hírekbe. Kiderült, hogy több száz millió forintot tárolt külföldi bankszámlákon, ami nem szerepelt a vagyonnyilatkozatában, és aminek eredete ismeretlen.

photo_camera Simon Gábor volt MSZP-s országgyűlési képviselőt rendőr kíséri a Pesti Központi Kerületi Bíróságon, ahol előzetes letartóztatásáról döntött a bíróság 2014. március 12-én. Fotó: Kovács Tamás / MTI

Simon felesége 2020-ban is keresett hárommilliót a kerületi csatornán, és egy kis összeggel a Bogáncs Szerviz kft. is felkerült a listára, ami pedig Hajdú Flórián, kerületi szocialista alpolgármester cége, ők elvileg a TV-csatorna furgonját javították.

photo_camera Ferencz Gábor, a Zugló TV ügyvezetője, műsorvezetője, főszerkesztője.

Megkerestük Ferencz Gábort, aki elmondta, hogy már éppen nem ügyvezető a TV-nél. Ugyanis azt tudomása szerint eladták. Nem az önkormányzatnak, hanem egy magáncégnek, aminek nem tudja a nevét. A tulajdonosváltás a nyilvános céges adatbázisokban nem látszik.

De mi legfőképpen arra voltunk kíváncsiak, hogy pontosan milyen beszállítói munkát végeztek a szocialisták és rokonaik a csatornánál.

Ferencz Gábor: Lukács Zoltán, ha jól emlékszem, akkor a tévé facebookos jelenlétével, illetve az online felületeken való jelenlétével kapcsolatban és a műsor struktúrájával kapcsolatban végzett munkát. Ezzel kapcsolatban végzett szervező tevékenységet, adott tanácsokat. Keizler Kálmán pedig neki dolgozott. Tehát ugyanebben a projektben vett részt, mint ahogy Kránitz László is.

444: És a Business & Social Life (Simon Gábor feleségének cége)?

FG: Ugyanez a projekt. Megpróbáltuk egy kicsit megturbózni a youtube-os, facebookos jelenlétét a Zugló TV-nek.

444: Tóth Csabának volt-e köze, ahhoz, hogy ezek a beszállítók lettek kiválasztva?

FG: Nem volt köze. Az önkormányzatok keresztül, illetve más beszállítókon keresztül érkeztek hozzánk. Kaptunk ajánlásokat. Így történt.

Tehát az összes szocialista és rokonaik és cégeik a tévé közösségi médiás felületein dolgoztak 2021-ben. A Zugló TV Facebook-oldalát 4300 követik (Zuglóban több mint 120 ezren laknak), a 2021-es posztok jelentős részén nulla és kettő között mozog a reakciók száma. Aminek jelentős része a tévé munkatársaitól érkezik.