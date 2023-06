Egymásnak feszült a bírósági rendszer két NER-es csúcsvezetője

A nemrég hatályba lépett igazságügyi reformot követően puskaporossá vált a levegő a bírósági felső vezetők folyosóin. A konfliktuszóna azonban most nem ott húzódik, ahol eddig: korábban a bírók által választott önigazgatási csúcsszerv, az Országos Bírói Tanács (OBT) próbálta védeni a bíróságok függetlenségét a kormánytöbbségtől, mely a politikai jelöltjeik csúcspozíciókba ültetésére kitalált jogszabályokkal és a kezükbe adott igazgatási eszközökkel igyekezett növelni a befolyását az igazságszolgáltatásban.

Ezúttal Varga Zs. András, a Kúria elnöke és Senyei György, az Országos Bírói Hivatal (OBH) elnökének konfliktusa vált nyílttá, ami azért különleges, mert mindkettejüket az elmúlt években nevezték ki a kormánypárti képviselők kétharmados támogatásával. Az ítélkezési gyakorlattal egyáltalán nem rendelkező, tárgyalótermi bíróként előtte sosem dolgozó Varga Zs. Andrást 2020-ban úgy ejtőernyőztette át a Fidesz az Alkotmánybíróságról a Kúria élére, hogy ehhez még az Alaptörvényt is módosították. Senyei György egy évvel korábban, azután került a bírósági igazgatási csúcsszerv OBH élére, hogy a folyamatos konfliktusokban tekintélyét vesztő Handó Tündét hivatali ideje lejárta előtt az Alkotmánybíróságra menekítették.

Sokáig nem volt jele, hogy az Orbán Viktorhoz ultralojális, komoly hatalmi ambíciókkal érkező Varga Zs., és a szintén Fidesz-kompatibilis, de komoly bírói múlttal rendelkező, a bíróságok működésére és érdekeire fogékonyabb, a viharos Handó-korszak utáni konszolidáció jegyében kinevezett Senyei között feszültség lenne.

Idén februárban aztán a Völner-Schadl ügy nyomozati anyagaiból nyilvánosságra került az a lehallgatott telefonbeszélgetés, melyben Senyei Schadl Györgynek Varga Zs. András médiapolitikáját kritizálta, szókimondó stílusban felidézve („Most egy Telex-cikknek miért kell a Kúria elnökének odabaszni?”), hogy a Kúria elnöke egy tényszerű újságcikkre reagálva közleményben igyekezett védeni sajátos személyzeti politikáját. Sejteni lehetett, hogy Varga Zs. nem fogja szó nélkül hagyni a kínos epizódot. Májusban az Országgyűlés megszavazta, júniussal hatályba is lépett az Európai Unió nyomására elfogadott igazságügyi reformcsomag, ami némileg átrendezte a bírói ág erőviszonyait. Megerősödött az Országos Bírói Tanács, Varga Zs. András nem választható újra a Kúria elnökének, ráadásul a kinevezését lehetővé tévő szabályozást is módosítani kellett, utólag megkérdőjelezve jogállami jellegét. Bár Varga Zs. megőrizhette a posztját, a tekintélye jelentősen csorbult.

Egy május végi határozatában Senyei nyilvánosan szúrt oda Varga Zs.-nek. Megszüntetett ugyanis három, régóta (egy esetben hét éve) betöltetlen kúriai bírói álláshelyet, melyek után a Kúria felvette a költségvetési támogatást, de nem írtak ki pályázatot a betöltésükre. Senyei ennek megfelelően csökkentette a Kúria összlétszámát is. Ha ez nem lett volna elég, a máskor a döntései indokolását mellőző OBH-elnök most

külön megemlített egy pontatlanságot a kúria elnökének átiratában, ahol a Varga Zs. a szabályos „beosztott” helyett „berendelt” bírót említett.

Az elmúlt hetekben aztán kiderült, hogy a Kúria elnöke nem tette túl magát az igazságügyi reformon, és tényleg mellre szívta Senyei bírálatát. Június elején tanácskozást tartottak a hazai bíróságok büntetőkollégiumainak vezetői. A 444 több forrásból is megerősített információja szerint Varga Zs. András is felszólalt, és bár nem büntetőjogi témában, de fontos kijelentéseket tett.

Bírálta a „Brüsszelből elrendelt” reformtörvényt, melynek következtében

a Kúria elnökeként ellentmondásos, következetlen és esetenként „szinte végrehajthatatlan” szabályok kötik.



Úgy fogalmazott, hogy „a létünkért küzdünk”, mert a törvény elrendelői és a reform haszonélvezői ártani akarnak a Kúriának és az igazságszolgáltatásnak, és ezért minden lehetséges segítségre szükségük van a bíróságokon belülről és kívülről.

Varga Zs. András korábban is nyíltan ellenezte a reformtervezetet, arra azonban még nem volt példa, hogy a kormánypártok által megszavazott törvényeket bíráljon, felvesse, hogy azokat esetleg nem hajtja végre, és törekvéseihez nyíltan a bírósági szervezeten kívülről kérjen segítséget.

Ezután tért rá Senyeire. Azt mondta, hogy február 3-a óta (ezen a napon került nyilvánosságra Senyei és Schadl Varga Zs.-t érintő beszélgetésének tartalma)

Senyei szabálytalanságokkal, önkényes döntésekkel igyekszik ártani a Kúriának és más bíróságoknak. Arra is kitért, hogy az OBH elnöke a jelek szerint bosszút akar állni a Kúrián és a Kúriához lojális bíróságokon, amiért kiderült, hogy beszélt Schadllal. (A Varga Zs.-n való élcelődés mellett Senyei a Fővárosi Törvényszék elnökével is összehozta Schadlt, aki egy bíró elmozdítását akarta kijárni, igaz, ez a beszélgetés egy évvel korábban került nyilvánosságra, és az sem világos, hogy Senyei ezért miért a Kúrián akarna bosszút állni).

Információink szerint Senyei a tanácskozáson reagált Varga Zs.-re, és lényegében azt mondta, hogy

a Kúriának nem az OBH árt, hanem az, hogy az elnöke kezdő bírókkal tölti fel.

Ezzel például Hajas Barnabásra utalt, aki korábban az Igazságügyi Minisztériumi államtitkára volt, és Varga Zs. András 2021-ben lényegében a személyére szabottan írt ki egy kúriai bírói pályázatot, amit még így is csak további ügyeskedéssel tudott megnyeretni Hajassal.

A másik összetűzésre egy héttel később, az Országos Bírói Tanács június 7-i ülésén került sor. Először Senyei György ismertette a bíróságok 2024-es költségvetéséről szóló OBH-javaslatot. Erre reagált Varga Zs. András, aki kifogásolta, hogy a Pénzügyminisztériumhoz beküldött javaslatban az OBH aránytalan forráselvonással sújtja a Kúriát.

Válaszában Senyei a Kúria nagyvonalú közpénzköltési gyakorlatára tett utalásokat. Közölte, hogy nem aggódik a Kúria működése miatt, amíg egyedül a Werbőczy István Országbíró Kutatóintézetben szolgáló 15 főtanácsadó éves juttatására 115,3 millió forintot költenek (a WIOK adja ki a Kúriai Döntések Bírósági Határozatok című folyóiratot). És hogy

2021 óta a Kúria összesen 6 új Skoda Superbet vásárolt, többet, mint az összes bíróság összesen. A Kúria elnöke erre azt mondta, hogy a főtanácsadók csak „technikai értelemben” tartoznak a kutatóintézethez, hogy egy helyen legyenek elszámolva, lényegében elismerve, hogy a papír és a valóság nem fedik egymást. A kocsibeszerzést azzal indokolta, hogy a törvény szerint hat kúriai vezetőnek jár autó, és a korábbi 5-6 éves járműveket cserélték le.

A büntetőjogi kollégiumvezetők tanácskozásán elhangzottakkal kapcsolatban megkérdeztem Varga Zs. Andrástól, hogy

az igazságügyi reformcsomag melyik szabályait tartja végrehajthatatlannak és miért;

milyen módon kíván ellenállni a Kúriát szerinte működésképtelenné tévő szabályoknak, és ez azt jelenti-e, hogy egyes törvényi rendelkezéseket szabotálni szándékozik;

milyen intézkedésekkel ártott a Kúriának és más bíróságoknak az OBH elnöke.

A Kúria sajtótitkársága azt válaszolta, hogy a kollégiumvezetők országos tanácskozásai nem nyilvánosak, így „nincs tudomásunk arról, hogy az Ön által idézett mondatok elhangzottak volna.”

Senyei véleményére is kíváncsi voltam, helyette OBH Elnöki Kabinet aláírással jött egy email. Ebben is arra hivatkoztak, hogy az esemény nem volt nyilvános, ezért az OBH elnöke nem nyilatkozik az ott elhangzottakról. Kicsit rejtélyesen azt is hozzátették, hogy "a Kúria elnökének tulajdonított kijelentések minden ténybeli és jogi alapot nélkülöznek", ami jelentheti azt, hogy ilyet Varga Zs. András nem mondott, de inkább azt, hogy a kijelentései alaptalanok.



Grafika: Kiss Bence / 444.hu