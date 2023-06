"A szörny fellázadt a teremtője ellen" - foglalta össze egy mondatban a péntek-szombati oroszországi történéseket az Európai Unió külügyminisztere, Josep Borrell. "A politikai rendszer törékenységet mutat, a katonai hatalom repedezik" - fejtegette tovább Luxemburgban, az EU-s külügyminiszterek találkozójára érkeztében.

photo_camera Rosztoviak nem tiltakoznak a városukat megszálló Wagner magánhadsereg katonái ellen 2023. június 24-én. Fotó: FEODOR LARIN/Anadolu Agency via AFP

Borrell amúgy veszélyesként jellemezte az oroszországi instabilitást, tekintettel arra, hogy mégiscsak egy atomhatalomról van szó, ahol az indítókódok akár rossz kezekbe is kerülhetnek. Ennek megfelelően a mai tanácskozás kiemelt témája az oroszországi helyzet lesz, ahol közben az Ukrajnának nyújtandó újabb, 3,5 milliárd eurós katonai segélyről is dönthetnek.

A találkozóra érkező külügyminiszterek, ha nem is ilyen plasztikusan, de hasonló véleményt fogalmaztak meg. Annalena Baerbock német külügyminiszter szerint Putyin a saját országát rombolja le brutális ukrajnai agressziójával. "Hatalmas töréseket látunk az orosz propagandában" mondta.

Svéd kollégája, Tobias Billström szerint korai még kiértékelni a hétvégi eseményeket, de azok szerinte még inkább fókuszba hozták Ukrajna EU-csatlakozásának kérdését. Elina Valtonen szerint is korai még azt találgatni, hogy mindez hova vezethet, de az nyilvánvaló, hogy a történtek a továbbiakban is hatással lesznek Putyin belföldi és külföldi megítélésére is.

A Guardian Szijjártó Péter álláspontját nem kérte ki, így a magyar külgazdasági és külügyminiszternek ezúttal nem volt alkalma elmondani, hogy Magyarország a béke pártján áll. (Via The Guardian)