AZ ÁSZ egyszerre csóválja és vakarja a fejét a Kutyapárt kampánypénzei miatt

Az Állami Számvevőszék elkészítette a jelentését a 2022. évi országgyűlési választások kampánypénzeiről. (Ebben lengettek be több mint 3 milliárdos büntetést az összefogott ellenzéknek tiltott támogatás miatt.) Ahogy a Szabad Európa is megírta, a Kutyapárt kampányköltései is fennakadtak az ÁSZ vizsgálatán.

Ugyanis a Kutyapárt költéseinek felénél, közel 199 millió forintnál nem tudják megállapítani, hogy azok valóban szabályszerűen és egyértelműen kampánycélt szolgáltak-e.

A Kutyapárt a 2022-es választás előtt úgy döntött, hogy a kampányolásra kapott pénzeinek közel felét nem tollakra, szórólapokra, plakátokra, Facebookra költi, hanem pályázat útján szétosztja magánszemélyeknek és szervezeteknek, akik közhasznú célokra használhatták fel a lóvét.

A Kutyapárt 2021 októberében hirdette meg a II. Rózsa Sándor Népi Kampánypénztékozló Alap pályázatot. A pályázati felhívásban az állt, hogy a kampánypénzt „segítsetek eltékozolni olyan projektekre, amelyek minél több ember számára hasznosak, viccesek, vagy jobb lesz tőlük a környék, szebb az élet!”

A kiírási feltételek között szerepelt, hogy kampányidőszakban kell közcélra felhasználni a pénzt, és hogy valamilyen formában jelenjen meg benne a Kutyapárt. Hogy milyen formában, azt a pályázókra bízták. A győztes projektek között szerepelt macskák ivartalanítása, varjúröpde téliesítése, napelemes sörhűtő vásárlása, tájház és stég felújítása, gyerekeknek szóló horror-mesekönyv kiadása, kisméretű 3D-nyomtató vásárlása gombfocihoz szükséges kellékek nyomtatásához, furgon vásárlása utcai cirkusz számára.

Az ÁSZ a jelentésében azt írja, hogy nem tudja egyértelműen megállapítani, hogy a Kutyapárt pályázata kampánytevékenységnek tekinthető-e. Arról is ír, hogy a fenti eset miatt érdemes volna változtatni, pontosítani a vonatkozó jogszabályon, és meg kéne egzaktul határozni, hogy mi tekinthető kampányeszköznek és mi kampánytevékenységnek.

A Kutyapárttól az ÁSZ intézkedési tervet kért, ami nem világos, hogy mit takar, hiszen a pénzek már el lettek költve. Kovács Gergő társelnök azt mondja, hogy a jelentésre levélben válaszoltak. Szerintük a pénzt hasznosan költötték el, közcélra fordították őket, és a választói akaratot is befolyásolták, hiszen minden projektben valamilyen formában megjelent a Kutyapárt.