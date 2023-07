Meghallgatták az utolsó tanúvallomást, őszre jöhet ítélet Gyárfás Tamás ügyében

Ötven tárgyalási nap után véget ért a 2019 óta tartó Gyárfás-per bizonyítási eljárása, az ügyészség fenntartotta Gyárfás Tamás volt úszószövetségi elnökkel szemben az emberölésre való felbujtás vádját. Póta Péter bíró a Fővárosi Törvényszéken csütörtökön ismertette az elsőfokú további tárgyalás menetét, és jelezte, hogy őszre lehet meg első fokon az ítélet, írta meg Népszava.

A tárgyaláson Gyárfás személyesen, míg a másik vádlott, a börtönbüntetését töltő Portik Tamás távkapcsolatban volt jelen. Míg Gyárfás öt-nyolc percnyi beszédet mondott az utolsó szó jogán, Portik két-három napot akart, mire a bíró megjegyezte, hogy jó lenne, ha Portik nem bocsátkozna ismétlésekbe.

Az ügyészség fenntartotta a vádját és a vád minősítését. A vádhatóság szerint a Népszava volt tulajdonosát, Fenyő Jánost 1998-ban Jozef Rohác szlovák bérgyilkos ölte meg Portik Tamás megbízására. Portikot a vád szerint Gyárfás Tamás bujtotta fel a gyilkosság elintézésre, miután az ugyanezen feladattal megbízott Tasnádi Péter a 6 millió forintos előleg átvétele után nem intézte el a feladatot. Az ügyészség szerint Gyárfás és Fenyő között üzleti ellentét, hatalmi harc volt, és Gyárfás ezt akarta gyilkossággal megoldani. A gyilkosságot végrehajtó Rohácot már 2017-ben életfogytiglanra ítélték, de ekkor a megbízót még nem nevezték meg.

Gyárfás ellen a Főügyészség 2019 júliusában emelt vádat, rövidesen utána újabb eljárást indítottak Portik ellen, majd a két ügyet összevonták. Portik ekkortájt kétszer is megpróbált végezni magával.

Gyárfás a per elején három napon át vallott, majd a bírói kérdésekre teljesen elbizonytalanodott. Vallomásában sokszor kiemelte, hogy Fenyővel a Nap-kelte című műsor körüli üzleti vitájuk 1996. október 11-én számára kedvezően lezárult, és a viszonyuk is rendeződött. Kitért arra is, hogy a későbbiekben ellene valló Tasnádi zavaros állításokat tett, és sok alvilági figurával egyetemben zsarolni akarta a körülmények miatt könnyen gyanúba sodorható Gyárfást. A későbbi tárgyalások során Gyárfás vallomásai egyre zavarodottabbá váltak.

A bizonyítási eljárás legvégén a törvényszéken meghallgatták volna a 10. számú tanút, ám az korábban közölte, hogy a tárgyalás időpontján a tengeren hajózik, és amikor kifut a nyílt tengerre, akkor már nem lehet vele kapcsolatot teremteni. A vallomást Póta bíró olvasta fel. A tanúról kiderült, hogy annak idején Portik mellett dolgozott testőrként, és előfordult, hogy autót kellett felgyújtania, vagy szórakozóhely „átvételében” segédkezett.

A tanú csapatával együtt megbízást kapott Fenyő megverésére. „Fenyőnek volt három Mercije, tudtuk, hogy a hétvégén járt az egyikkel.” A terv szerint egy olcsóbb autóval bele kellett volna hajtani a kocsiba, és meg kellett volna verni Fenyőt. Ez azonban nem jött össze, ekkor állították le őket az ügyről, és adták át azt a fogorvosnak. A fogorvos Rohác alvilági megnevezése volt. Ő tanította ki a Portik-csapat tagjait a robbanószerek kezelésére.