Elhajította az ütőt, de ember nincs, aki megmondja, direkt-e vagy sem

Az orosz Mirra Andrejeva még csak 16 éves, a selejtezőből jutott fel a wimbledoni teniszverseny főtáblájára, ahol egészen a nyolcaddöntőig menetelt. És még ott is volt esélye az amerikai világranglita-18. Madison Keys ellen.

Ezen a hétfői meccsen történt valami, amiért most nyolcezer dollárra büntették a nagy jövő előtt álló játékost.

Andrejeva elcsúszott és úgy tűnt, hogy dühből a földhöz vágta az ütőjét. A székbíró figyelmeztette, Andrejeva azonban nem ismerte el az agresszivitását, azt ismételgette, hogy ő csak elcsúszott, így esett ki a kezéből az ütő.

Ha engem kérdeznek, sokadik megnézés után is azt mondom: fogalmam sincs, hogy az orosz szándékosan csapta-e a földhöz az ütőjét vagy sem.

Anderjeva a meccs után már másképp nyilatkozott, elismerte, hogy frusztrált volt, és azt is, hogy igaza volt a székbírónak.

Mirra Andreeva on the warning before point penalty:



“I deserved it. I threw the racquet & it’s grass. I led the score by a lot. I was a bit frustrated.. I can’t say anything. She was right to give a warning. I didn’t complain or talk to her about it. She made the right decision” pic.twitter.com/etnXVRyMKY