„Úgy póbáltam lőni, ahogy mindig” – mondta Lionel Messi, aki első Inter Miami-meccsén győztes szabadrúgásgólt vágott a 94. percben

Nem akárhogy mutatkozott be egyesült államokbeli csapatában Lionel Messi. A világbajnok argentin az Inter Miami és a Cruz Azul Ligák Kupája-meccsén csereként állt be az Interbe, hogy a legvégén eldönthesse az eldöntendőket. A 94. percben 1-1-re álltak a felek, amikor szabadrúgáshoz jutott a Miami, ezt senki más nem rúghatta, csakis Messi, és szépen be is csavarta a bal felsőbe, a kapus lemaradt a labdáról, íme:

„Úgy próbáltam lőni, ahogy mindig, és szerencsére a kapus nem érte el a labdát” – nyilatkozta utóbb a Nemzeti Sport híre szerint az ítélet-végrehajtó.

Az eseményeket viszonylag közelről – habár telefonkijelzők közbeiktatásával – követte két másik híres sportoló, egy teniszező (Serena Williams) és egy kosaras (LeBron James) is: