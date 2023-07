Egy újabb nyár, ami életünk hátralévő részének leghűvösebbje: sorra dőlnek a rekordok, a tudósok a legrosszabb forgatókönyvtől tartanak

Nyár van, ami az elmúlt években egyet jelent azzal, hogy ha nem is napi, de szinte heti szinten dőlnek meg hőmérsékleti rekordok világszerte a pokoli hőhullámok közepén, hogy a hőség miatt egyre több helyen alakulnak ki pusztító erdőtüzek, vagy hogy példátlan gyorsasággal olvad a jég a sarkvidékeken.

A BBC azt írja, ezeket az eseményeket azonban nehéz azonnal összefüggésbe hozni a klímaváltozással, mert az időjárás és az óceánok áramlatai is sokkal összetettebbek ennél. Ami biztos, hogy a jelenlegi helyzetben a tudósok a legrosszabb forgatókönyvtől tartanak. Thomas Smith, a London School of Economics környezettudósa azt mondta, nem tud olyan, a mostanihoz hasonló időszakot mondani, amikor az éghajlati rendszer minden eleme rekordot döntött volna vagy abnormális lett volna. Hasonlóan fogalmazott Dr. Paulo Ceppi, az Imperial College London klímatudósa is, aki szerint a Föld most egy eddig „ismeretlen helyzetben” van a fosszilis tüzelőanyagok elégetése miatti globális felmelegedés és az El Niño jelenség miatt.

És úgy tűnik, tényleg igaz volt, amit egy évvel ezelőtt írtunk, hogy a tavalyi volt életünk hátralevő részének leghűvösebb nyara, mert idén nyáron is sorra dőlnek meg az eddigi rekordok. Most júliusban kapásból megdőlt egy erős rekord: a globális átlaghőmérséklet először haladta meg a 17 Celsius-fokot – július 6-án sikerült elérni a 17,08 fokot, megdöntve ezzel a 2016-os rekordot.

A felmelegedést pedig továbbra is leginkább a fosszilis tüzelőanyagoknak, az olaj a szén és a gáz elégetéséből származó gázok kibocsátásnak, vagyis összességében magunknak köszönhetjük. Ezt mondta Dr. Friederike Otto, az Imperial College London klímakutatója is, aki úgy fogalmazott, „100 százalékban az ember áll az emelkedő tendencia mögött”, és ami a globális átlaghőmérséklet emelkedésével történt, arra számítani lehetett „egy üvegházhatású gázokkal felmelegített világban”. Ehhez hozzátette, nem is azon csodálkozott, hogy ez a rekord megdőlt, hanem hogy ennyire korán, már a nyár elején következett be, mert „az El Niño általában csak öt-hat hónapos fázisában fejti ki globális hatását”.

Az El Niño jelenség, vagyis hivatalos nevén az ENSO (El Nino Southern Oscillation) képes megváltoztatni a globális légköri jelenségeket, és több kontinensen befolyásolni a hőmérsékletet és a csapadékot. Ez a világ legerősebb, teljesen természetes éghajlati ingadozása, ami miatt időről időre megnő a globális hőmérséklet. De nem olyan drasztikusan, mint idén. Most júniusban ugyanis a globális átlaghőmérséklet 1,47 Celsius-fokkal volt magasabb, mint az iparosodás előtti időszakban. Akkor kezdtünk el üvegházhatású gázokat nyomni a légkörbe, és azóta emelkedik drasztikusan a hőmérséklet.

Thomas Smith a kérdésre, hogy egy évtizeddel ezelőtt mit jósolt volna 2023 nyarára, azt mondta, az éghajlati modellek a hosszú távú előrejelzésben jól működnek, de kevésbé pontosak, ha a következő tíz év éghajlati változásait kell megjósolni. Amiben viszont biztos, hogy enyhülésre és hűvösebbre nem számíthatunk. Mert nemcsak a levegő globális átlaghőmérséklete nőtt, de az óceánok globális átlaghőmérséklete is rekordokat döntött májusban, júniusban és júliusban, hamarosan pedig eléri a 2016-os, valaha mért legmagasabb tengerfelszíni hőmérsékletet.

A tudósok szerint igazán riasztó ezen felül, az az Atlanti-óceán északi részén tapasztalt szélsőséges hőség. Daniela Schmidt, a Bristoli Egyetem földtudományi professzora szerint „soha nem volt még az Atlanti-óceánnak ezen a részén tengeri hőhullám”, erre pedig egyáltalán nem számítottak. A szélsőségesre itt jó példa, hogy júniusban Írország nyugati partjainál a hőmérséklet 4-5 Celsius-fokkal volt az átlag felett. A Nemzeti Óceán- és Légköri Hivatal ezt az ötös kategóriába sorolta, és „szélsőségesnél is szélsőségesebb” hőhullámnak minősítette.

Schmidt szerint „bonyolult” lenne ezt közvetlenül az éghajlatváltozás eredményének betudni, az viszont egyértelmű szerinte, hogy „a világ felmelegedett, az óceánok pedig elnyelték a hő nagy részét a légkörből”. Majd azt is elmagyarázta, hogy ez miért hatalmas probléma:

„Ha hőhullámokról beszéltünk, hajlamosak vagyunk a növények pusztulására gondolni. De ha az Atlanti-óceán 5 Celsius-fokkal melegebb, mint kellene, az azt jelenti, hogy a benne élő élőlényeknek 50 százalékkal több táplálékra van szükségük a normális működéshez”.

És ha ez nem volt elég, lehet aggódni amiatt is, hogy júliusban rekordalacsony volt az Antarktiszon a jéggel borított terület: az 1981 és 2010 közötti átlaghoz képest az Egyesült Királyság területének tízszerese hiányzik. Ehhez Dr. Caroline Holmes, a British Antarctic Survey munkatársa hozzátette, hogy bár a felmelegedés valóban beleszólhatott ebbe, de szerinte a most tapasztalt drámai mértékű olvadás inkább a helyi időjárási viszonyoknak és/vagy az óceáni áramlatoknak köszönhető. Emiatt viszont úgy gondolja, hogy „ez egy újabb jele annak, hogy nem igazán értjük a változások ütemét”.

Holmes szerint a tudósok korábban úgy vélték, hogy a globális felmelegedés biztosan hatással lesz majd valamikor az Antarktisz jegére, de az olvadás 2015 óta tapasztalt gyorsasága meglepte őket, emiatt azt mondta, ami történik, az „határozottan nem a legjobb forgatókönyv, inkább a legrosszabb”.

Így idén is érvényes, hogy ez életünk hátralévő részének leghűvösebb nyara, mert egészen biztos, hogy az év előrehaladtával és jövőre is egyre több hasonló rekord fog megdőlni.