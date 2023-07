Tisztelet a bátraknak: a MÁVINFORM hősies küzdelme a totális összeomlás közepén

„Kedd este a Keleti pályaudvarról 18:45-kor Splitbe indult Adria InterCity (IC 1204) mozdonya Nagykanizsa közelében meghibásodott. Útját egy másik mozdonnyal, előreláthatólag 70-90 perc késéssel fogja folytatni.”



Szikár, informatív, a lényegre koncentráló mondatok, amelyekben ott pislákol a remény is („előreláthatólag... fogja folytatni”). Egyik kezével elvesz, a másikkal ad, nem is lehet rá igazán haragudni. Ezeket a bejelentéseket szerettem meg legjobban a MÁVINFORM oldalán.

A másik, gyakran előforduló bejelentéstípus ugyan szintén tömör, de a reménykeltés csírája is hiányzik belőle, totális negáció:

„A Dunaújvárosból Simontornyára 5:12-kor és a Simontornyáról Dunaújvárosba 6:16-kor induló S431-es vonat (34710, 34717) nem közlekedik.”

A vonat nem jár. Pont.

Az eredeti tervem az volt, hogy visszanézem a MÁVINFORM oldalának egyhetes termését, és megpróbálok leszűrni valami tanulságot: mely vonalakon fordul elő a legtöbb fennakadás, mi okozza a legtöbb galibát, napi hány vonalat érintenek ezek stb. Becsülettel vissza is görgettem egyhétnyi posztot, de ahogy haladtam a jegyzeteléssel, valamikor félúton összeomlott a böngészőm. Mivel nem emlékeztem pontosan, melyik posztnál jártam, a korrekt eredményhez újra kellett volna kezdenem az egészet, de ekkor már világos volt: ennek semmi értelme.

„A Nyugati pályaudvarról Záhonyba tartó, Hajdúszoboszlóról 19:47-kor – 10 perc késéssel – továbbindult Nyírség InterCity (IC 626) eddig tisztázatlan okból a megengedett sebességnél gyorsabban járt be a debreceni vasútállomásra. A váltóknál a kocsik kilengése miatt csomagok estek le a csomagtartóról. Néhány utas könnyebb, zúzódásos, horzsolásos sérülést szenvedett, mentőt nem kellett hívni. Az IC várhatóan nem közlekedik tovább.”



A felületes, nem teljesen pontos összeírásom alapján is kiderült, egyetlen hét leforgása alatt legalább 15 alkalommal szünetelt valahol a vasúti forgalom meghibásodás miatt, nagyjából hasonló számban fordult elő, hogy megnevezett ok nélkül, egyszerűen csak kimaradtak járatok, ehhez jön még a számos nagyobb, általában 60 percet is meghaladó késés. (Amíg vezettem a listát, külön kategóriaként kezeltem a természeti és egyéb okokat, azaz a vihar miatt kidőlt fákat, felsővezeték-szakadásokat és a síneken elakadó traktorokat, hiszen az ilyesmit igazán nem lenne szép a MÁV nyakába varrni.)

„A Székesfehérvárról a Déli pályaudvarra 21:48-kor elindult S30-as (4541) személyvonat áramszedője letörött Tárnok és Nagytétény között. Az utasok a katasztrófavédelmi munkatársak segítségével átszállnak a Balatonfüredről a Déli pályaudvarra tartó Katica InterRégió vonatra.”

Elsőre fogalmam sem volt róla, hogy ez a kimaradásos-meghibásodásos merítés kiugró eredménynek számít-e, de némi utánaolvasás után úgy tűnik, tényleg rosszabbodik a helyzet: a G7 idén tavasszal gigantikus hosszúságú, a „Keszthelyről a Déli pályaudvarra 16:48-kor induló Balaton InterCity (IC 873) várhatóan 50-60 perces késéssel közlekedő” vonatút idejére is elégséges olvasmányt jelentő cikkel jelentkezett a témában, ennek alapján azt látni, hogy az elmúlt időszakban évről évre romlott a MÁV késési aránya, ráadásul az öregedő járműállomány és a karbantartás hiánya miatt borítékolható volt, hogy a helyzet rosszabbodni fog.

„A késéseknek több oka van ugyanis: azonnali cserére érett a MÁV vasúti kocsijainak és mozdonyainak java része, leromlott a vasúti pálya, nincsen pénz karbantartásra és nincsen átgondolt, az utasok igényeihez illeszkedő infrastruktúra-fejlesztés, elmaradott a digitalizáció is” – írta a G7 márciusban.

„A Nyíregyházáról 17:38-kor Füzesabonyba induló személyvonat (5133) nem közlekedik.❗ Ezért a Füzesabonyból 19:29-kor Nyíregyházára induló személyvonat (5138) csak Miskolctól közlekedik. Utasai a Keleti pályaudvarról Kassára, és közvetlen kocsikkal Sátoraljaújhelyre közlekedő Hernád-Zemplén InterCity vonattal (188) utazhatnak Miskolcig, mely ezért Füzesabony és Miskolc között minden állomáson és megállóhelyen megáll.”

– írta a MÁVINFORM a napokban. Hogy baj van, azt a MÁV sem tagadja. A tíz vasútvonal bezárásának hírét megerősítő közleményében a vasúttársaság így fogalmazott:

„A közlekedéspolitikáért felelős korábbi vezetés által 2022 decemberében elrendelt teljesítménytöbblet mértéke elérte a 3,5 millió vonatkilométert, amellyel kapcsolatban a vasúttársaság jelezte az illetékes államtitkárságnak, hogy ilyen mértékű szolgáltatásbővítés mind a járműállomány, mind a humánerőforrás (mozdonyvezetők, jegyvizsgálók) oldaláról kockázatot hordoz. E kockázatokat az ukrajnai háború miatti alkatrészhiány csak tovább súlyosbította, így mára a vállalatcsoport munkatársainak megfeszített, összehangolt munkájára és minden szakmai tapasztalatára szükség van ahhoz, hogy a vasúttársaság nap mint nap teljesíteni tudja közszolgáltatási feladatait.”



A közszolgáltatás minimálisan elégséges teljesítésének egyik útja, hogy bezárnak tíz vasútvonalat (közülük hármat amúgy a Fidesz-kormány nyitott újra), és az így felszabaduló kapacitásokat helyezik át máshova. De a MÁV-nál is tudják, hogy ez középtávon sem megoldás. Ugyanebben a közleményükben írják ezt is: „a MÁV-START által kidolgozott járműstratégiában foglaltak megvalósítására van szükség ahhoz, hogy Magyarország közösségi közlekedése biztosan és versenyképes minőségben kiszolgálható legyen.”

„Zalaegerszegről 18:13-kor Őriszentpéterre indult személyvonat (9551) járműhiba miatt Andráshidáig közlekedett, utasait késéssel pótlóbusz szállítja tovább. A szerelvényforduló miatt az Őriszentpéterről 19:03-kor Zalaegerszegre induló személyvonat (9551) helyett is pótlóbusz közlekedik. A pótlóbuszról Zalaegerszegen nem biztosított a csatlakozás a 19:49-kor Budapestre induló Göcsej InterCity (951) vonathoz.”

– írja közben a MÁVINFORM, rendíthetetlenül, külső körülményektől nem zavartatva. Külső körülmények pedig adódnak, a posztok alatt burjánznak a rosszindulatú kommentek, mintha a MÁVINFORM Facebook-oldalának kezelője tehetne arról, hogy „a Tiszaújvárosból 18:07-kor Miskolcra induló személyvonat (35018) járműhiba miatt nem közlekedik”.

A magyar vasúthálózat lerohasztása sok évtizedes történet, de a jelen helyzet azért különösen fájó, mert a klímaváltozás hatására Európában látványosan megváltoztak a prioritások, és mindenfelé a vasúti közlekedés fejlesztésében, kiterjesztésében gondolkodnak. Nálunk ehhez képest Lázár János érkezése után a már meglévő, az EU által amúgy támogatott terveket is félresöpörték, ahogy azt a napokban Vitézy Dávid többször meg is jegyezte.

„A Gödöllőről a Keleti pályaudvarra 12:20-kor elindult S80-as vonat, továbbá a Hatvanból 12:11-kor a Keleti pályaudvarra továbbindult Tokaj InterCity (IC 650) áramszedője letört Kőbánya felső állomásnál. A felsővezeték is megsérült, emiatt Rákos és Kőbánya felső között a helyreállításig két vágányon szünetel a vonatforgalom.”

– mondja erre a MÁVINFORM kizökkenthetetlen, monoton hangja. Ahogy haladtam a posztokkal, másodszor már nem is nagyon jegyzetelve, végleg világos lett, hogy nem lesz ebből térképes, infografikás adatcikk. Többek között azért sem, mert ez egy lezárhatatlan, ha úgy tetszik, nyitott végű projekt: csak mióta pár órával ezelőtt elkezdtem írni ezt a cikket, már több új meghibásodást jelentettek be az oldalon, Kőbánya környékén egy mozdony is kigyulladt, olyan mértékű láncreakciót beindítva a vasúti közlekedésben, hogy a máskor általában jóval tömörebben fogalmazó MÁVINFORM admin is kommentekkel volt kénytelen elárasztani a poszt alatti mezőt:



A szerda délelőtti összeomlás az egyhétnyi mintán is kirívónak számított, ennyiben persze balszerencse kérdése is, hogy nem egy nappal előbb álltam neki a cikknek. De attól még a konklúzió alighanem hasonló lett volna: egyrészt minden jel szerint a magyar vasúti közlekedés tényleg ramaty állapotban van, a vihar nélküli napokon is egymást érik a nagy késések és a meghibásodások. Másrészt olyan nézni a MÁVINFORM adminjának munkáját, mintha a Titanic zenészeit hallhattam volna utolsó koncertjükön: a több mint 120 ezer követővel rendelkező oldalon egymást érik a bejelentések a csúszásokról és a járatkiesésekről, de ez sem szegi az oldal kezelőinek kedvét. Leszegett fejjel mennek előre, csinálják, ami a dolguk.

„A Kassáról Budapestre tartó, Hidasnémetiből 6:26-kor tovább induló Hernád InterCity (189) járműhiba miatt Hidasnémeti és Miskolc között nem közlekedik.”

– teszi hozzá a MÁVINFORM oldala.