Megtévesztésig nyaralóra emlékeztető üzemet épített a vikendháza mellé a fideszes politikus, akinek van egy saját hegye Balatonfüreden

Luxusnyaralóhoz hasonlító, emeletes gyümölcsfeldolgozó üzemet épített a már meglévő luxusvillájával egy telekre Gál András Levente volt államtitkár Balatonfüreden, uniós vidékfejlesztési támogatásból - leplezte le Hadházy Ákos független parlamenti képviselő. Gál András Levente nem aprózta el, mert a közelben - kizárólag politikusi fizetéséből - meg tudott szerezni egy egész hegyet.

Hadházy azonban bántóan igazságtalan a valóságban igen fontos szociális és építészeti missziót végző, a melósokat saját érdekei elé helyező hegytulajdonossal.

Gál András Levente balatonfüredi üzeme ugyanis fontos társadalmi üzenetet sugároz. A NER előtti magyar gyáriparosok mindig is mereven elválasztották egymástól a magán- és az üzleti szférájukat. A sokat ajnározott Aschner Lipót munkáslakásokat építtetett, uszodát, hétvégi üdülőbázist, kultúrházat gründolt ugyan Újpesten, de beköltözött-e valaha a Tungsram telkére és napozott-e félmeztelenül az elektroncsőmegmunkáló előtt? A válasz természetesen nem és nem. Gál András Levente ehhez képest a panorámaablakos nyaralója közvetlen közelébe álmodta meg a gyárát, ugyanarra a telekre. Neki nem derogál fecskében mutatkozni az uniós támogatásból épült gyárból kirajzó melósok előtt. Őt nem zavarják az odabent dübörgő gyümölcsfeldolgozó gépek. Ő együtt barbecue-zik a Balaton-felvidéki proletárokkal - üzeni a két, egymás közvetlen közelében álló épület.

photo_camera Felül a nyaraló, alul a gyár. Ez az, ami fájóan hiányzott eddig a hazai feldolgozóiparból.

A magyar ipar és mezőgazdaság klasszikus alapproblémája a hozzáadott érték hiánya. Gál azonban igazi innovátorként újítja meg nemcsak a szociális kontextust, hanem azt is, amit a régiek üzemépületnek neveztek. Keress fel akárhány sokat ajnározott régi gyárat és megbecsült ipari műemléket, de sehol sem fogsz olyan minőségű faborítást találni, mint a Gál Művek falán.

A fideszes politikus-filozófus azt is átlátta, hogy az ember hangulata nem mindig az objektív külső körülményeken, hanem inkább azok belső értelmezésén múlik. Sokakat nyomasztana például a gondolat, hogy minden reggel egy gyárba kell becsekkolniuk. De mi van akkor, ha ezt a gyárat megtévesztően olyan alakúra építik, mint egy minőségi nyaraló? A bátor Gál ennek kiderítése miatt elment szinte a végletekig, amiért csak elismerés illeti.



Gál innovációja azonban nem áll meg ennyinél. A korábbi, a munkásokat valósággal megnyomorító gyárak például szinte kizárólag vízszintes területekre - mondjuk ki: nyomasztó síkságokra - épültek, abból a demagóg megokolásból, hogy logisztikailag úgy a praktikus. Mentek a komcsi, sőt óhéber dumák az egyik oldalon beérkező alapanyagról meg a szembeoldalon távozó késztermékekről, a könnyebb raktározásról és hasonlókról. Gál - a NER Ganz Ábrahámja - azonban húzott egy merészet és egy annyira festői hegyoldalba építette a gyárát, ahová a szűkkeblű bolsevikok maximum nyaralót lettek volna hajlandók felhúzni, persze saját maguknak.

És hogy ki is ez a polihisztor? Gál András Levente, a Fidesz Széchenyibe oltott Herman Ottója volt tévés szerkesztő, ügyvéd, miniszteri biztos és két ciklusban közigazgatási államtitkár. Akinek olyan jó ötletei vannak, mint a nyaralóval kombinált üzem, arról nem meglepő megtudni, hogy egy időben ő volt a "Jó Állam fejlesztési koncepció végrehajtásának összehangolásáért felelős kormánybiztos". És ő volt a remekül sikerült Digitális Jólét Program egyik vezetője is. Ha még nem hallottál erről a programról, ezt a cikket írtam róla korábban. Gál ezen a nyáron is nagyot megy, ő volt például a kormányos a Kékszalag klasszikus versenyét megnyerő Lillafüred 75 nevű hajón.

Ha az ember kicsit utánanyomoz, hamar kiderül, hogy Gál András Levente mégcsak nem is magányos reformer. Nem, az exállamtitkár nem egymaga fogalmazta újra azt, amit a régi, kommunista időkben “gyümölcsfeldolgozó” néven ismertünk. Ez közös fideszes alkotásnak tűnik. Edelény mellett például 265 milliós uniós vidékfejlesztési támogatásból épült az a baráti építőcég tulajdonában álló gyümölcsfeldolgozó, ami valóságos ipari sztenderddé tette, hogy a lekvárfőző munkásoknak medence épüljön, körülötte napozóágyakkal, ahová remek panorámakilátást biztosító üveg tolóajtókon léphetnek ki.

Bizonyos UV-besugárzási szint fölött képtelenség gyümölcsöt feldolgozni - ismerte fel az edelényi gyár megálmodója, ezért kaptak a melósok speciális árnyékolóval ellátott gyümölcsfeldolgozóágyakat:

Az üzem átgondoltságát illusztrálja, hogy a medencében józan költségtakarékosságból nem feszített a víztükör.

Ha a környékeden hasonlóan újító, uniós támogatásból épült gyárat, üzemet láttál, írj levelet a szilyl KUKAC 444.hu címre, ÚJ IPARI FORRADALOM subjecttel, hadd írjunk róla gyárkritikát!