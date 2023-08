118%: a sokkoló előválasztási eredményekre sokkoló kamatemelés az épp megint összeomló Argentínában

Váratlan és sokakat sokkoló eredmény született a vasárnapi elnöki előválasztáson Argentínában: a szélsőjobboldali, szélsőségesen antietatista, libertárius Javier Milei mintegy 30 százalékos szavazataránnyal nyert (vagyis ennyivel vezet a szavazatok 92 százalékának összeszámolása után). A Donald Trumpot istenítő, a bukott brazil elnök Bolsonaro támogatását élvező, a politikában eddig outsidernek számító közgazdász, aki rendszeresen bőrdzsekiben szokott fellépni a kampányrendezvényein is, az előzetes közvélemény-kutatások alapján nagyjából 20 százalékra számíthatott.

Az előválasztáson a legnagyobb ellenzéki koalíció, az Együtt a változásért 28 százalékot, a jelenlegi kormánykoalíció, az Unió a hazáért 27 százalékot kapott. Az ellenzék Patricia Bullrichot, míg a kormányoldal Sergio Massát indítja majd az elnökválasztáson, ami ősszel lesz, és amelyen most már esélyesként számolnak a merésznél is merészebb kormányprogramot megfogalmazó Mileivel.

Hogy mennyire merész? A programjában többek között olyan forradalmi ötletek vannak, hogy meg kell könnyíteni a magánszemélyek fegyverviselését, legalizálni kell az emberi szervek eladását. Továbbá büszkén hirdette, hogy a klímaváltozás hazugság, a szexuális felvilágosítás pedig családellenes trükk. És végül: