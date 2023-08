Tajvan nem hódol be Kínának

Tajvan nem hátrál meg a tekintélyelvű fenyegetésekkel szemben és nem fog megijedni, mondta a sziget alelnöke a Peking által elítélt amerikai látogatásán, írta a Reuters.

photo_camera William Laj Fotó: SAM YEH/AFP

William Laj - aki a jövő januári választásokon esélyes az elnöki posztra - hivatalosan csak útba ejti az Egyesült Államokat, úticélja Paraguay, ahol az új elnök eskütételére hivatalos. Kínának nem tetszik az út, Lajt „szeparatista bajkeverőnek” nevezte. Tajpej és Washington szerint az ilyen megállók rutinszerűek, nem ok arra, hogy Kína provokatív válaszreakciót adjon.

Laj az elnöki hivatal szerint vasárnap New Yorkban egy támogatói ebéden azt mondta, hogy „ha Tajvan biztonságban van, akkor a világ is biztonságban van, ha a Tajvani-szoros békés, akkor a világ is békés. Bármilyen nagy is a tekintélyelvűség fenyegetése Tajvanra nézve, mi nem fogunk megijedni, sem meghunyászkodni, fenntartjuk a demokrácia és a szabadság értékeit” - mondta.

Laj arról is beszélt, hogy kész tárgyalni Kínával, és a békére és a stabilitásra törekszik. Kijelentette továbbá, hogy meg fogja védeni Tajvan szuverenitását, hogy csak a tajvani nép dönthet a jövőjéről, és hogy a Kínai Köztársaság - Tajvan hivatalos neve - és a Kínai Népköztársaság nem alárendeltjei egymásnak.

photo_camera Tajvan újraválasztott elnöke. Caj Jing-ven (j) újonnan megválasztott alelnökével William Lajjal (b) a parlamenti választáson abszolút többséget szerzett pártjuk, a Demokratikus Haladó Párt székháza előtt ünneplik diadalukat 2020. január 11-én. Fotó: SAM YEH/AFP

Peking nagyon nem szereti sem azt, ha Tajvan önálló diplomáciai szereplőként viselkedik, azt pedig még kevésbé, ha tajvani vezető a USA felé jár. Peking saját területének tekinti Tajvan szigetét, és Hszi elnök többször is deklarálta, hogy szeretne mielőbb véget vetni az 1949 óta fennálló ideiglenes állapotnak, azaz teljesen visszaolvasztani magába az elmenekült kínai antikommunisták által alapított szigetországot.

Tisztviselők szerint Kína a héten valószínűleg hadgyakorlatokat indít Tajvan közelében, és Laj amerikai látogatásait ürügyként használja fel arra, hogy megfélemlítse a választókat a jövő évi választások előtt. Kína legutóbb áprilisban hajtott végre hadgyakorlatokat a sziget körül, miután Tajvan elnöke, Caj Jing-ven visszatért Kaliforniából, ahol találkozott Kevin McCarthy amerikai házelnökkel.