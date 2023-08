Egy beszédes kép az Orbán-rendszer politikai makettjéről

Jó hangulatú, mosolygós fotót posztolt a Millenárisról Schiffer "bár minden balos ilyen konstruktív lenne" András, volt LMP-képviselő, jogvédő, az egyrészt-másrésztozás országos csúcstartója, bezzegellenzéki; aki soha nem mondana nemet egy pezsgő szellemi vitára; és természetesen maradt egészen az afterpartyra is. Balján Tucker Carlson, népszerű amerikai konzvervatív megmondóember, a herenapoztatás nagykövete, aki olyan jobbra tolódott a politikai palettán, hogy kirekesztő szövege miatt kirekedt a kirekesztő Fox Newsról is, úgyhogy belefér neki egy újabb budapesti hakni, meggyőzni a magyarokat arról, hogy igenis szabadok és boldogok. A piros sarokban Pulai András, a Publicus közvéleménykutató vezetője, akin kormánymédia is csak mosolyog, mikor a kétharmad előestéjén megkutatja, hogy ebből bármi lehet még, fej-fej mellett haladnak a csapatok; súlycsoportban pont kiegyenlíti a kizárólag orbánul beszélni képes Szánthó Miklós libikókáját, az előzenekari panelbeszélgetés moderátorát. Operatőr: Orbán Balázs, a miniszterelnöki imázs polírozásáért felelős politikai igazgató, az MCC kuratóriumi vezetője, aki nem csak megfizette Carlsont, de függetlennek látszó díszleteket is talált hozzá, hogy legalább kifelé úgy tűnjön, mintha volna még politikai vita, és létezhetne bármi más gondolat, mint Orbán Viktor. Övé, mármint Orbán Balázsé, a baráti hangulatú vezérkomment is: Tucker Carlson összehozza Magyarországot :D - mintha nem tudnánk, hogy ez is a Főnök volt.