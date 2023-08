Kétszáz önkéntes keresi a Loch Ness-i szörnyet a hétvégén

Az elmúlt 50 év legnagyobb keresésére készülnek Skóciában a hétvégén, hogy megtalálják a Loch Ness-i szörnyet.

Mintegy kétszáz önkéntes vesz részt a szörny keresésében, akik a parton felállított kilátókból fogják figyelni a tó vizét. A kutatást a drumnadrochiti Loch Ness Center és a Loch Ness Exploration nevű önkéntes kutatócsoport szervezi. A keresés során infravörös kamerákkal felszerelt drónokkal fognak szállni a tó felett, a felszín alatt pedig hidrofont fognak használni a szokatlan hangok kiszűrésére. Nem kis kihívást jelent, hogy a tó 36 kilométer kiterjedésű és helyenként 200 méter mély. A meder összesen 7452 köbméter víz befogadására képes, ami több mint az összes angol és walesi tó együttvéve.

Az önkénteseknek az lesz a feladatuk, hogy mindenféle víztörést rögzítsenek a tó felszínén. A kutatás vezetője szerint nem minden hullám vadállat, de vannak olyanok, amelyeket nem lehet megmagyarázni. A szervezők szerint ez lesz a legnagyobb kutatás a szörny után, mióta a Loch Ness-i Nyomozó Iroda 1972-ben kísérletet tett a szörny megtalálására. A nyomozóirodát az 1960-as években hozták létre kifejezetten a tó átkutatására, de '77-ben be is zárták, miután nem találtak semmit. A hétvégi keresést online is közvetíteni fogják.

A rejtély 90 éve foglalkoztatja a skótokat, miután 1933 áprilisában egy szálloda igazgatónője, Aldie Mackay azt mondta, hogy látott egy bálnaszerű lényt a tóban. Az igazgatónő különös kalandjáról az Inverness Courier újság számolt be, akik az egyik szerkesztő javaslatára nevezték el szörnynek a lényt. Azonban nem ez volt a legelső észlelés, már a középkorban is arról írt egy ír szerzetes, hogy vadállattal találkozott a Ness-i folyón. A témát azóta rengeteg film és könyv dolgozta fel, de egyes tudósok szerint csak óriási angolnákról lehet szó. (BBC)