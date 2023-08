Korrupció gyanúja is felmerül a négy éve életveszélyes egri Garzonháznál

2019-ben mondta ki először szakvélemény, hogy életveszélyes az egri Garzonház korlátrendszere.

2022-ben a városi vagyonkezelő cég egy előtetőt építtetett az épület elé, miután a hatóság azonnali beavatkozásra kötelezte az önkormányzatot.

A helyi DK és MSZP szerint a munkát egy NER-közeli cég végezte, korrupciógyanús módon, a városvezetés pedig elhallgatta az ügyet.

Az önkormányzat azt ígéri, októberben elindulhat a korlátrendszer felújítása.

A vagyonkezelő cég pedig a munka elhúzódása miatt büntető feljelentést tervez tenni.

Liftaknákat és lépcsőházakat rejtő szigorú tornyaival a berlini Olimpiai Stadiont idézi az egri Garzonház. A szocialista építészet brutalista vonalát követő, háromosztatú, rózsaszínre festett épület elsőként üdvözli a belváros felől érkezőket a helyiek által csak Cseboxnak nevezett Felsővárosban.

A Garzonház 196 lakásában közel 500-an élnek. Az önkormányzat maximum 5 évre ad itt bérbe lakásokat olyan 40 éven aluliaknak, akik saját tulajdonú ingatlanra gyűjtenek. Az épülethez közelebb érve fa állványzatot, balesetveszélyre figyelmeztető feliratot és piros-fehér elkerítő szalagot látni.

„Életveszélyes a korlát? Nem tudtam” - ezt már egy fiatal nő válaszolja, amikor a repedezett sárga üvegre mutatva kérdezem a függőfolyosón.

photo_camera Töredezett üveg a függőfolyosón Fotó: Molnár Kristóf/444

Pedig a korlátrendszer tényleg életveszélyes. Ezt először egy 2019-ben készült szakértői vélemény állapította meg. A kialakítás eredetileg konstrukcióhibás, az üvegtáblák letörése életveszélyt jelenthet, az állapotromlás pedig gyorsul, ezért új korlátrendszer megépítését javasolta a szakértő. Erre azonban a mai napig nem került sor.

Közbeszól a hatóság

A Garzonházat 2014-2015-ben, még az előző, fideszes városvezetés alatt újították fel. Kicserélték a nyílászárókat, hőszigetelési munkákat végeztek az épületen, viszont a - már akkor is rossz állapotban lévő - korlátrendszerhez nem nyúltak. A 2019-es önkormányzati választáson nyertes Mirkóczki Ádám-féle városvezetés így ezt a problémát megörökölte.

A Garzonház ügyében 2020-ban történt előrelépés, amikor elkészült a műszaki tervdokumentáció, mely krómacélból építette volna meg a korlátrendszert.

A kivitelezés azonban nem indult el, a problémáról pedig két évig senki sem beszélt nyilvánosan.

Az üggyel 2022 nyarán kezdtek újra foglalkozni, miután új vezérigazgatója lett az önkormányzat vagyonkezelő cégének, az EVAT Zrt.-nek. Szűcs Tamás megrendelte a 2019-es szakvélemény felülvizsgálatát, mely megerősítette, hogy a korlátrendszer életveszélyes. Szűcs állítása szerint ezután Mirkóczkihoz fordultak, hogy tűzze a közgyűlés napirendjére az ügyet, de a polgármester nem reagált a megkereséseikre, ezért a képviselők segítségét kérte.

A Garzonház téma lett a városházán és a helyi sajtóban is, az EVAT pedig ősszel körbekerítette a függőfolyosók alatti füves részt, mondván, életveszélyes oda belépni. Októberben az Építésügyi Hatóság is helyszínbejárást tartott, mely után megállapította, hogy a korlátrendszer baleset- és életveszélyes. A hatóság november 16-án kötelezte az önkormányzatot a helyzet azonnali rendezésére.

Az EVAT november 21-én ajánlatot kért öt építőipari cégtől egy - közvetlen baleset- és életveszélyt elhárító - előtető megépítésére. Egy héttel később a legalacsonyabb, kicsivel több mint nettó 8,5 milliós díjat kérő Kőkút Kft.-t választották ki a munkára. Az előtető december 16-ára készült el.

photo_camera A két megépített előtető egyike Fotó: Molnár Kristóf/444

Az egri közgyűlés november 24-én tárgyalta az ügyet. A maratoni, több mint 13 órás ülésen az azóta partvonalra került Oroján Sándor, akkori Fidesz-frakcióvezető 400 millió forintot akart elkülöníteni a város 2023-as költségvetéséből a Garzonház felújítására, végül 150 milliót szavaztak meg a képviselők.

Viszont Farkas Attila MSZP-s alpolgármester módosítóját, mely az EVAT egyik ingatlanjának értékesítéséből befolyt összeget fordította volna a korlátfelújításra, leszavazták a fideszes és a velük együttműködő ellenzéki képviselők.

Korrupciógyanús előtető

A Garzonház ügyében egészen augusztus 19-éig megint csend volt. Egy nappal a nemzeti ünnep előtt viszont Balla Péter, a DK új választókerületi elnöke és Tomasik Attila, helyi MSZP-elnök közleményben vádolta az EVAT-ot korrupcióval, a városvezetést pedig évek óta tartó semmittevéssel és az ügy elhallgatásával.

Szerintük az EVAT által bő 10 millió forintért elkészíttetett előtető piaci áron csak 3 millió forintba került volna, ráadásul a meghívott cégek mind egy NER-közeli helyi üzletemberhez, Szedlák Zsolthoz kötődtek. Azt írták, Mirkóczki polgármester és Spisák György aljegyző szándékosan elhallgatták a korrupciógyanús ügyet az egriek elől.

Elsőre furcsának tűnhet, hogy egy ellenzéki vezetésű város cége miért szerződne NER-közeli vállalkozókkal. Tudni kell viszont, hogy miután 2022 februárjában összeállt a helyi Fidesz-frakció és négy ellenzéki képviselő, az új közgyűlési többség leváltotta az EVAT vezetését is. Az igazgatótanácsba fideszes jelöltek mellett beültek ellenzékiek is, így többek között Jánosi Zoltán, a Momentum helyi elnöke és Szalóczi Géza, a baloldal 2014-es egri polgármesterjelöltje is. Ekkor lett Szűcs is vezérigazgató.

Az EVAT „átfordítása” óta nyílt háborút folytat egymással a cég és a városvezetés, Mirkóczkiék több alkalommal is feljelentették a vagyonkezelőt. Az egyik emlékezetes ügy a „kanapé-botrány” volt, amikor az EVAT egyik cégének fideszes támogatással kinevezett ex-MSZP-s vezetője 900 ezer forintért rendelt kanapét az irodájába, ahová viszont a régi kanapéját tette be, miközben az új bútor eltűnt.

Az előtető megépítését a Kőkút Kft. nyerte el. A cég papíron nem köthető Szarvák Zsolthoz, viszont Balláék és a városvezetés is azt állítja, a Kőkút Szarvák és Oroján Sándor, fideszes önkormányzati képviselő baráti körének kezében van. A városvezetés szerint ez a baráti kör nyerte szinte az összes építőipari megbízást a fideszes Habis László polgármestersége alatt, az EVAT „átfordítása” után pedig újra pozícióba kerültek.

Tomasik azt állítja, az előtetőt maximum 3,5 millió forintból el lehetett volna készíteni. A civilben építési vállalkozóként dolgozó MSZP-s szerint „három embernek egy délelőttnyi munka” lenne a projekt. Az előtetőt mi is megtekintettük a helyszínen, és laikusként elképzelhetőnek tartjuk, hogy a projektet tényleg túlárazták.

photo_camera Balesetveszélyre figyelmeztető szalag a Garzonház előtt Fotó: Molnár Kristóf/444

Balláék közleményükben a városvezetést azzal vádolták, hogy szándékosan hallgatták el az ügyet, amelynek részleteiről már hónapok óta tudtak. Mirkóczkiék szerint ők többször kérték az EVAT-ot az árajánlatok és a szerződés átküldésére, viszont a dokumentumokat csak június 2-án kapták meg a cégtől. Spisák és Tomasik ezután beszélt is az ügyről, utóbbi ekkor mondta az aljegyzőnek, hogy szerinte túlárazták a projektet.

A találkozó után eltelt két és fél hónapban sem a városvezetés, sem Balláék nem hozták nyilvánosságra az ügyet. Balláék azt állítják, bizonyítékokhoz kellett jutniuk, a városvezetés pedig arra hivatkozik, saját szakértővel akart kontroll-értékbecslést készíttetni.

Októberben elkezdődhet

A közlemény kiadása után viszont felgyorsultak az események. Megkeresésünkre azt írta az EVAT vezérigazgatója, hogy az előtető ügyében elrendeltek egy belső vizsgálatot, melynek befejezéséig nem közölnek információkat a projekttel kapcsolatban. A korlátrendszerrel kapcsolatban pedig azt közölte, az EVAT február elejére kiválasztotta a tervezőt, melyről értesítette az önkormányzatot is. Szerinte a városvezetés azóta nem válaszolt nekik, és más intézkedésről sem tájékoztatta a vállalatot.

A késlekedést a városvezetés azzal indokolta, hogy a közbeszerzési eljárás elhúzódott, ezért a javítási munkára kiszabott határidő két hónapos hosszabbítását is kérték a hatóságtól. A közvetlen baleset- és életveszély viszont szerintük elhárult az előtető megépítésével.

Azt ígérték, a közbeszerzés egy hónapon belül lezárul, a kivitelezési munka pedig októberben elkezdődhet. Az előtető ügyét pedig egy műszaki területen dolgozó kollégájukkal vizsgáltatják. Azt ígérték, ha igazolódik a gyanújuk, hűtlen kezelés miatt feljelentést tesznek.

De ki a felelős?

Mivel már 2019-ben szakértő állapította meg, hogy életveszélyes a korlátrendszer, jogosan merül fel a jelenlegi városvezetés felelőssége az ügyben. Különösen az érthetetlen, hogy a 2020-as tervek elkészítése és a 2022 őszi hatósági vizsgálat között miért nem történt semmi előrelépés az ügyben.

A városvezetés ezzel kapcsolatban azt mondta, a kivitelezés azért nem tudott két év alatt elindulni, mert a megemelkedő építőanyagárak miatt nem volt rá elegendő költségvetési forrás. Új műszaki tartalommal új terv készítésére volt szükség, a drágább krómacél helyett olcsóbb szénacél alkalmazásával.

Az EVAT-vezérigazgató Szűcs viszont azt állítja, az önkormányzatnak 2020-ban rendelkezésre állt a forrás, ezt a tényt pedig az alpolgármester is megerősítette az EVAT akkori vezetésének. A következő szűk egy évben ha lassan is, de folyt az ügyintézés, viszont Fodor András EVAT-vezérigazgató 2021-es távozása, és - a jelenleg a Polgármesteri Hivatalban dolgozó - Juhász Éva érkezése után teljesen leállt a folyamat. Szűcs szerint Juhász regnálása alatt semmilyen intézkedés sem történt az életveszély elhárítása érdekében, sőt elődje az átadás-átvételnél fel sem tüntette a Garzonház problémáját, mint megoldandó ügyet.

photo_camera Az egri Garzonház Fotó: Molnár Kristóf/444

A városvezetés emellett arra is hivatkozott, hogy a korlátrendszer rendbehozatala a Garzonházat kezelő EVAT feladata lenne. Szerintük a céggel fennálló szerződésük az EVAT-ot kötelezi az ilyen típusú munkákra, ráadásul a cégnek nagyjából 100 millió forint áll rendelkezésre a költségvetésében karbantartásra és felújításra.

Szűcs elismerte, hogy kaptak felújítási és karbantartásra forrást az önkormányzattól, viszont szerinte 2020 óta az általuk igényelt minimális összegnél is kevesebbet. 2022-ben például a kért összeg kevesebb, mint felét folyósították nekik. A biztosított keretből ezért nem tudták megvalósítani a korlátrendszer cseréjét, pláne nem úgy, hogy további ezer kezelt ingatlannál is van karbantartási kötelezettségük.