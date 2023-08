Egy hónapja bezárt tíz vasúti mellékvonalat, most új autópálya építését jelentette be Lázár János

A magyar kormány tervei szerint 2026 végére autópálya fogja összekötni Nyíregyházát és Szatmárnémetit. Ezt Lázár János, építési és közlekedési miniszter jelentette ki az épülő M49-es gyorsforgalmi út sajtótájékoztatóján.



A miniszter a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Nyírmeggyes határában elmondta, az M3-as autópálya és a magyar-román határ között két szakaszban épülő sztráda első, huszonnyolc kilométer hosszú szakaszának építéséhez kezdhetett hozzá a Duna Aszfalt mintegy 175 milliárd forintos beruházással.

Ennek folytatásaként a magyar-román határig megépül a másik, 17,5 kilométeres autópálya-szakasz is 150-160 milliárd forintos beruházási összeggel. Lázár szerint ezzel elhárul az akadály a két térség gazdasági és társadalmi együttműködése előtt.

Az új autópályát nem sokkal azután jelentette be Lázár, hogy augusztus 1-jén bezárt tíz vasúti mellékvonalat. A vonalak közül háromra egyébként mi is ellátogattunk: írtunk a Mezőhegyes-Újszeged, az Abaújszántó-Hidasnémeti és a Balassagyarmat-Ipolytarnóc vonalak bezárásáról is.

(via MTI)