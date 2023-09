Visszavonták Oroszország és Irán meghívását a Nobel-díj átadóra

Mégse vehet részt az idei stockholmi Nobel-díj átadási ünnepségen Oroszország, Fehéroroszország és Irán küldöttei. A Nobel Alapítvány azután bírálta felül a korábbi meghívásokat, miután döntését számos nemzetközi és főleg svéd kritika érte - írja a BBC.

photo_camera Fotó: JONATHAN NACKSTRAND/AFP

Oroszország és Fehéroroszország diplomáciai küldöttei már tavaly sem vehettek részt az eseményen miután Oroszország megszállta Ukrajnát, míg Iránt az ország emberi jogi helyzet miatt zárták ki.

Vidar Helgesen, a Nobel Alapítvány igazgatója korábban arról beszélt, hogy idén azért döntöttek először mégis a meghívásuk mellett, mert „globális trend lett, hogy a különböző nézeteket vallók közötti párbeszéd visszaszorult”. Emellett azt is hozzátette, hogy az idei döntésükkel azt akarták elérni, hogy „megünnepeljük és megértsük a Nobel-díjat és a szabad tudomány, a szabad kultúra valamint a szabad, békés társadalmak fontosságát”. Elismerte azonban, hogy a reakciók

„beárnyékolták ezt az üzenetet”.

„Ezért végül úgy döntünk, hogy megismételjük a tavalyi szokásos gyakorlattól való eltérést, azaz nem hívjuk meg Oroszország, Fehéroroszország és Irán nagykövetét a stockholmi Nobel-díj átadási ünnepségre” - közölte az alapítvány. Ukrajna később „a humanizmus győzelmeként” üdvözölte a szombati döntést.

Mindeközben Svédországban többeket is aggaszt, hogy az alapítvány továbbra is fenntartja a meghívását minden olyan párt számára, ami demokratikus választások révén parlamenti képviselettel rendelkezik Svédországban. Ez ugyanis magában foglalja a bevándorlásellenes Svéd Demokratákat is - egy olyan pártot, amit náci szimpatizánsok alapítottak, és ami a tavalyi parlamenti választásokon a szavazatok mintegy ötödét szerezte meg. A párt vezetője, Jimmie Akesson ugyanakkor jelezte, hogy nem vesz részt a rendezvényen, tekintve, hogy most először hívták meg. „Sajnos aznap elfoglalt vagyok” - közölte csütörtökön a BBC cikke szerint.

A díjátadó ünnepségre december 10-én kerül sor Stockholmban - az alap létrehozója, Alfred Nobel halálának évfordulóján.