Arra kérik az ügyészek a bírót, hogy fékezze meg Trumpot

Az ügyészek arra kérték Tanya S. Chutkan bírót, hogy fékezze meg Donald Trump volt elnök kijelentéseit, amelyek megfélemlíthetik a tanúkat, befolyásolhatják a potenciális esküdteket, vagy mások zaklatásához vezethetnek a 2021. január 6-i puccskísérlete miatt indult szövetségi büntetőperben.



Az ügyészek álláspontja szerint ugyanis Trump majdnem „napi szinten” intéz támadásokat az üggyel kapcsolatos, közösségi médiában közzétett posztjaiban az érintettek ellen. Ezért arra kérték a bírót, hogy nyilatkozati tilalommal korlátozza a volt elnök megszólalásait, „szűk keretek közé” szorítva azokat.

A 19 oldalas indítványban nem csak a közösségi médiában megjelenő posztokat, de Trump néhány szóbeli támadását is felemlegetik, amelyekben többek közt támadja a vádiratot benyújtó Jack Smith különleges ügyészt is, de mások fenyegetését is megemlítik. Álláspontjuk szerint Trump kijelentései befolyásolhatják a tanúkat és a potenciális esküdteket is a tárgyaláson, amelyre a tervek szerint jövő márciusban kerülhet sor. A vádemelés óta eltelt időben Trump szinte naponta becsmérelte a bírót, az ügyészeket és a leendő tanúkat, és tett közzé lázító hangvételű posztokat a Truth Social közösségi oldalon - írták indítványukban.

„A 2020-as elnökválasztással kapcsolatos korábbi nyilvános dezinformációs kampányához hasonlóan az alperes közelmúltbeli peren kívüli nyilatkozatai is arra irányulnak, hogy aláássák az igazságszolgáltatási rendszerbe vetett közbizalmat, és megfélemlítsék a bíróságot, az esküdtszéket, a tanúkat és az ügyészeket" - fogalmaztak.

Az általuk indítványozott nyilatkozati tilalom megakadályozná Tumpot abban, hogy bármilyen módon megnyilvánuljon az ügy tanúinak személyazonosságával vagy tanúvallomásaival kapcsolatban, vagy bármilyen olyan megjegyzést tegyen az eljárásban részt vevő személyekről, amelyek „becsmérlőnek, lázítónak vagy megfélemlítőnek” tekinthetők.

Alig néhány napja egyébként Trump ügyvédei is veszélyes játékba kezdtek az üggyel kapcsolatban: John F. Lauro, a bukott elnök védője indítványozta, hogy Tanya S. Chutkan elfogultsága miatt kérje kizárását az eljárás levezetése alól. Az indítvány több szempontból is kockázatos - erről itt írtunk bővebben.



via NYT