Lengyel barátainkat is le kell győznünk, ha 2036-ban olimpiát akarunk rendezni

Negyedikként Lengyelország is bejelentette, hogy megpályázza a 2036-as nyári olimpia megrendezését. Erről Andrzej Duda elnök beszélt szerdán Zakopanéban.

Korábban Indonézia, Mexikó és Törökország jelentkezett be a rendezésre. A négy pályázó közül eddig egyedül Mexikó rendezett olimpiát, 1968-ban. A közép-amerikai ország egyelőre konkrét város megnevezése nélkül jelentette be a pályázatát. A Mexikói Olimpiai Bizottság elnöke azt mondta, Guadalajara, Mexikóváros, Tijuana és Monterrey is képes lehet a rendezésre.

A 275 milliós Indonézia a 2032-es játékokra is pályázott, azonban alulmaradt Brisbane-nel szemben. A világ legnagyobb muszlim, egyben negyedik legnépesebb országa Nusantarában rendezné meg az olimpiát. A Borneó szigetén található, jelenleg is építés alatt álló település 2024-től lesz Jakartát leváltva az új főváros.

photo_camera Thomas Bach, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke és Joko Widodo, indonéz elnök 2018-ban, miután Indonézia bejelentette, hogy megpályázza a 2032-es olimpia megrendezését Fotó: HANDOUT/AFP

Törökország pedig hetedszer pályázik az olimpia rendezésre. Eddig egyszer sem nyertek, pedig az elmúlt hat nyári olimpiából ötnél ott voltak a jelentkezők között. A sikerhez a legközelebb a 2020-as pályázatuk került, mely második lett Tokióé mögött. Az olimpiát a 16 milliós Isztambulban rendeznék meg.



A már bejelentett pályázatok mellett több ország is gondolkozik azon, hogy beszálljon a versenybe. Európából Németország, Olaszország és Dánia fontolgatja a rendezést, míg Ázsiából Dél-Korea, Kína, India és Katar szerepel a potenciális pályázók között. Rajtuk kívül még Kanada és Egyiptom gondolkozik, hogy elinduljon a versenyben.



A nyári budapesti atlétikai világbajnokság után újra napirendre került egy esetleges magyar pályázat gondolata is. Orbán Viktor, Németh Balázs és Szöllősi György is tett erre utaló nyilatkozatokat. A 2036-os pályázat ötletét egyébként először a Mi Hazánkos Novák Előd dobta be a közbeszédbe, pár hónappal később pedig már Fürjes Balázs beszélt arról, hogy Budapest ma még alkalmasabb a rendezésre, mint korábban. Ezt a véleményét Szijjártó Péter is osztotta.

photo_camera Andrzej Duda és Orbán Viktor Fotó: Mateusz Wlodarczyk/NurPhoto via AFP

Az esetleges magyar olimpiai esélyeiről és anyagi vonzatairól ebben a cikkben írtunk bővebben.