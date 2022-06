Olimpiát rendezne Magyarországon a Mi Hazánk

Társadalmi és politikai vitát kezdeményez a Mi Hazánk Mozgalom arról, hogy Magyarország pályázza meg a 2036-os nyári olimpia megrendezését, jelentette be csütörtöki budapesti sajtótájékoztatóján Novák Előd, a párt alelnöke és országgyűlési képviselője.

Novák azt mondta, hogy lélekszám-arányosan a magyar a világ egyik legsikeresebb olimpiai nemzete, „megérdemlünk most már mi is egy ötkarikás játékot."

Arról is beszélt, hogy szemben a téli ötkarikás játékokkal, a nyári olimpiák - az infrastrukturális beruházások haszna mellett - hosszú távon fellendítik a rendező régió gazdaságát és idegenforgalmát, valamint jótékonyan hatnak a nemzeti önbecsülésre és - a tömegsport fellendítésén keresztül - a társadalom egészségi állapotára is. Azt is mondta, hogy az olimpia lebonyolításához szükséges létesítmények jelentős hányada rendelkezésre áll.

A párt a tervezés és a beruházás során is bevonná a civil szervezeteket és a politikai pártokat a felügyeleti feladatok ellátásába, ezzel is segítve a „csúcsra járatott korrupció" visszaszorítását.

Novák a kormányt és az ellenzéki oldalt is arra szólította fel, hogy nyilatkozzanak, milyen feltételek mellett támogatnák, hogy az ország megpályázza a nyári játékok megrendezését. (MTI)