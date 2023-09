Orbán: Brüsszel a lengyel választásokat várja a magyar uniós forrásokkal

Érdekes összeesküvés-elméletet vázolt a Kossuth rádiónak adott rendszeres alákérdezős interjúsorozatának legújabb adásában Orbán Viktor miniszterelnök: azért nem kapja meg Magyarország a visszatartott 3 milliárd eurónyi uniós támogatást, mert a brüsszeli bürokraták az októberi lengyel választásokat várják, hátha megbukik a lengyel kormány. A miniszterelnök azt mondta, lehet, hogy ezt az álláspontját nyílt vitában nem tudná megvédeni, de úgy látja, hogy Brüsszel meg akarja buktatni a Mateusz Morawiecki vezette konzervatív lengyel kormányt, hogy a magyar kormány szövetségesek nélkül maradjon az EU-ban, és könnyebben el lehessen vele bánni. Ha viszont marad a konzervatív kormány Varsóban, akkor a két ország mindig meg fogja egymást védeni, nincs mit tenni, oda kell adni az uniós pénzeket, amiket Orbán szerint már abszurd indokokkal tart vissza a bizottság.

A miniszterelnök szerint a magyar kormány már minden feltételt teljesített, mindent be is fizetett, amit kell, a bizottság viszont komolytalan, kukacoskodó kérdéseket tesz föl még mindig a kormánynak az igazságügyi rendszerrel kapcsolatban, mint hogy "van-e elég irodahelyisége a bíróknak, külön van-e könyvelve az A tétel a B tételtől". Orbán szerint 9 ilyen kérdés érkezett nemrég, de ez már csak abszurd időhúzás. Orbán szerint persze az sem kizárt, hogy azért nem jön Magyarországra a pénz, mert annak egy részét az EU már odaadta Ukrajnának. Mint mondta, erről Brüsszel nem beszél világosan, így nem tudni, mi a helyzet, de az tény, hogy az EU több pénzt kér a tagállamoktól Ukrajna támogatására, miközben a Magyarországnak járó forrásokat meg nem küldi el. "Amikor nincs arra sem pénz, hogy Ukrajnának a már megígért összegeket odaadjuk, és újabbakat ígérgetünk, és van valaki, aki nem kap pénzt, akkor jogos a gyanúper, hogy az a pénz már nincs is meg."

Szóba került az is, hogy az ukrán miniszterelnök, Denis Smihal azt nyilatkozta csütörtökön, hogy országa két éven belül EU-s tag lesz, amire Orbán mosolyogva azt mondta, hogy a tagságról minden EU-s tagállamnak szavaznia kell, ő pedig nem érzi a magyar parlamentben azt a leküzdhetetlen vágyat, hogy ezt két éven belül megszavazza. Mint mondta, az ősz során érdemben tárgyal majd az EU Ukrajna helyzetéről, amikor háborúzó országként azt se tudni, Ukrajna mekkora területtel és népességgel lépne be az unióba, és így szabad-e egyáltalán megkezdeni a tárgyalásokat Ukrajnával.

