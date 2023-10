Indonéz és fülöp-szigeteki buszsofőröket toboroznak a BKK járataira

Novembertől indonéz és fülöp-szigeteki buszsofőröket is alkalmazhat a Budapesti Közlekedési Központ az ArrivaBus által üzemeltetett járatain - írja a Népszava a vállalat igazgatósági ülésére hivatkozva. A sofőrök képzése már zajlik, a cég angolul beszélő diszpécsereket is toboroz.

A sofőrök munkáltatója nem a BKK, és nem is a busztársaság, hanem egy munkaerő-kölcsönző cég, ami magyarországi foglalkoztatáshoz toboroz járművezetőket. Állítólag a lakhatásukról, étkeztetésükről is a közvetítő cég gondoskodik.

A júniusban elfogadott A vendégmunkások magyarországi foglalkoztatásáról című törvény értelmében a vendégmunkások minősített munkaerő-kölcsönző cégeken keresztül, munkavállalási engedély nélkül is dolgozhatnak Magyarországon. Arról is a kormány dönt, hogy melyek a minősített munkaerő-kölcsönzők. A törvény hosszú távra is egyszerűsíti a harmadik országbeli vendégmunkások érkezését.

A budapesti buszok egyharmadát, körülbelül 450 járművet üzemeltető, német államvasút érdekeltségébe tartozó ArrivaBus tavaly két fővárosi tendert is nyert, ennek eredményeként 10+2 évig üzemeltethet közforgalmú autóbuszvonalakat Budapesten. A szerződés értelmében a szolgáltatás ellátásához szükséges járművek mellett a cég biztosítja a személyzetet is - csakhogy a sofőrhiány a Volánbusz és a BKK mellett őket is érinti.

Nemes Gábor, a BKK igazgatóságának tagja megerősítette a lap értesülését. Elmondása szerint felmerült a kérdés, hogy a sofőrök itt szereznek-e jogosítványt, vagy a meglévő járművezetői engedélyüket honosítják; és hogyan tudnak majd kommunikálni a forgalomirányítókkal és az utasokkal, különösen az első ajtós felszállásnál, amikor az utazási jogosultságokat is ellenőrizni kell, és a sofőrtől is lehet jegyet venni. Az egykori szakszervezeti vezető szerint a kérdést az érdekképviseletekkel is egyeztetni kell.

Indiából már nem csak az egyes szállítócégek toboroznak sofőröket, az indiai kormány is beszállt: a Karnataka állambeli migrációs központ például vízumot, repülőjegyet, féléves továbbképzést és ösztöndíjat is biztosít a Magyarországra igazoló teherautósofőröknek.

(via Népszava)