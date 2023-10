Simicskó: A fiatalok reggeliként tekintenek az energiaitalra!!4

Sajnos már egészen fiatalok körében elterjedt az energiaitalok rendszeres fogyasztása, amely a pedagógusok tapasztalatai szerint az iskolában is hátrányosan hat a diákok koncentrációjára, viselkedésükre, sőt a személyiségükre is, orvosi vélemények szerint pedig rendkívül káros főleg egy fejlődő fiatal szervezet számára - közölte a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) frakcióvezetője pénteken az MTI-vel.

Simicskó István tájékoztatása szerint egy nagyon komoly kérdésre kerülhet végre pont, ha az Országgyűlés elé kerül a Kereszténydemokrata Néppárt képviselőink javaslata, miszerint az energiaital fogyasztását is korhatárhoz kötnék.

Simicskó hozzátette, hogy az energiaitalok fogyasztása extrém esetben már tragédiát is okozott.

„Rendkívül szomorúnak tartom, hogy a legtöbb fiatalnak fogalma sincs, hogy amikor egy italt elfogyaszt, mit is juttat be a szervezetébe. Nem is beszélve arról, hogy milyen mennyiségben, mekkora adagokban. Szörnyű látni, hogy kora reggel az iskolába menet fiatalokat lehet látni, hogy kezükben energiaitallal várnak a villamosra, vagy buszra, és mintegy reggeliként tekintenek rájuk" - fogalmazott Simicskó István.

A KDNP szerint „első helyen a gyermekek egészségét kell szem előtt tartanunk a döntés meghozatalakor, így felelősen gondolkodó emberként, szülőként arra a következtetésre jutottunk, hogy az energiaitalok forgalmazását és hozzáférhetőségét korlátozni szükséges a 18 év alatti fiatalok számára.”