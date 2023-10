A Hamasz váratlan támadása az izraeli hírszerzés óriási kudarca

Számos elemzés születik majd a következő időszakban az Izraelt ért szombati légi és szárazföldi támadásról, aminek legkevesebb 44 halottja és sok száz sebesültje van. Csak pár szempont addig is a Guardian korábbi jeruzsálemi tudósítója, Peter Beaumont írása alapján.

Beaumont szerint örökké az izraeli hírszerzés kudarcaként fognak emlékezni erre a napra. Teljes meglepetésként érte ugyanis az izraeli erőket, hogy több tucat fegyveres áthatolt a gázai övezetnél felhúzott határkerítésen, rontottak rá, raboltak el vagy gyilkoltak meg civileket. A Hamasz rohamcsapatainak tevékenysége és az erről készült felvételek sokkolták az ilyen jeleneteket még nem látott izraelieket.

A támadás váratlansága azért is megmagyarázhatatlan, mert éppen a Hamasz tevékenységének feltérképezése az egyik legfontosabb biztonsági kérdés, ehhez számos eszközt, módszert és megfigyelési technológiát vetnek be (elég csak a Pegasusra gondolni), igyekeznek nagy besúgói hálózatot létrehozni. A jelek szerint a Hamasz megtanulta kivédeni ezeket, saját, védett kommunikációs hálózatot hoztak létre, a nagymértékű támadás jelentős előkészületeit is rejtve tudták tartani. A múltban hatékony izraeeli módszerek most nem működtek.

A Hamasz a támadást ráadásul a Jom kippuri háború 50. évfordulójára időzítette, amire az izraeliek a váratlansága miatt szintén kolloszális hírszerzési kudarcnak ítéltek meg. Mindenki azt kérdezi most, a tévében a szakértők is, hogyan mondhattak csődöt a hírszerzők és a biztonságért felelős szervek, súlyos bírálatok érték az izraeli vezetőket, köztük Benjamin Netanjahu miniszterelnököt. Mindez ráadásul egy olyan időszakban, amikor a korrupciós ügyei miatt eljárás alatt lévő Netanjahu igazságügyi átalakításai miatt a szokásosnál is megosztottabb a társadalom.

Az nyilvánvaló, hogy a Hamasz csak villámgyors és rövid ideig tartó támadásra volt képes, még ha annak nagysága és hatékonysága meglepő volt. A nagy kérdés most, hogy a már megkezdődött és várhatóan óriási izraeli válaszcsapás meddig megy el. A szélsőjobb régóta követeli, hogy teljes egészében foglalják el a Gázai övezetet.