Ezer macskát mentettek meg egy illegális kínai vágóhídnál

Mintegy ezer macskát mentett ki a kínai rendőrség egy illegális vágóhídra szánt teherautóból Csiangszu tartományban, jelenti egy állami hírügynökség. A macskahúst sertés- vagy birkahúsként vagy kolbászként tervezhették eladni.

Kínában először csak a 18 milliós Sencsenben sikerült betiltani a kutya- és macskahús fogyasztását, majd a koronavírus-járvány meghozta a teljes értékesítési tilalmat.

Az állatvédők először egy temető közelében vettek észre szögezett fadobozokat, amikben a macskák voltak, majd a kelet-kínai tartományban a hatóságok egy járművet is lefoglaltak, amit kóbor macskák befogására és szállítására használtak. Egy macska a feldolgozás után átlagosan 1,8 kilót nyom, amit egy aktivista szerint birka- vagy sertéshúsként 1500 forintnak megfelelő összegért lehet eladni.

A kimentett macskák menhelyre kerültek.

Az állatvédelmi csoportok régóta kampányolnak az állati részek, köztük veszélyeztetett fajok hagyományos kínai orvoslásban való felhasználása ellen, de egyre nagyobb az ellenállás a nyugati autonóm Kuanghszi régióban évente megrendezésre kerülő kutyahúsfesztivál ellen is. (CNN via The Paper)

Címlapon: Kóbormacska-kávézó Kantonban (STRINGER/Anadolu via AFP)