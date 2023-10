Mától a nemzetközi vonatok utasait is pótlóbuszok szállítják az 1-es vasútvonalon

Második szakaszához érkezett az 1-es vasúti fővonal felújítása, ma reggeltől mindkét sínpárt lezárják Biatorbágy és Szárliget között. Eddig a nemzetközi járatok áthaladhattak a szakaszon, mostantól viszont helyettük is vonatpótló autóbuszok közlekednek november 17-ig.

Az új menetrend miatt nő a menetidő, az InterCitykkel és nemzetközi vonatokkal utazóknak 45-60 perccel, az elővárosban utazóknak 10-30 perccel hosszabb eljutási idővel érdemes számolniuk.

A pótlóbuszok menetrendje:

a személyvonatok pótlóbuszai Tatabánya és Biatorbágy (éjszakánként Budaörs) között,

az InterCityk és nemzetközi vonatok pótlóbuszai Tatabánya és Budapest-Kelenföld között közlekednek.

A Kálmán Imre EuroNight vonat kerülő útirányon, Szobon és Pozsonyon keresztül közlekedik. Induló állomása viszont nem változik, az továbbra is a Keleti pályaudvar marad.

photo_camera Fotó: BALINT SZENTGALLAY/NurPhoto via AFP

A pályafelújítás miatt a tehervonatok forgalmát az 5-ös vonalra (Székesfehérvár–Komárom) terelik, ezért ott átmenetileg leállítják a személyszállítást. Október 27-től november 17-ig pótlóbuszokkal lehet utazni. A közút vonalvezetése eltér a vasútétól, ezért 20-25 perccel hosszabb eljutási idővel kell számolni, a Szőny-Déli megállóhelyet pedig nem érintik a buszok.

A felújítással és menetrenddel kapcsolatos információkat ezen az oldalon gyűjtötte össze a MÁV.

Az 1-es vasúti fővonalon Biatorbágy és Szárliget közötti szakaszán augusztus 26-án vezettek be ideiglenes sebességkorlátozást a pálya rossz állapota miatt. A hírre reagálva azonnali pályafelújítást rendelt el Lázár János közlekedési miniszter, aki szabotőröket, vasútellenes szivárogtatókat és két MÁV-vezérhelyettest is kirúgott miatta.

A felújítás első szakasza szeptember 18-án kezdődött. A kaotikus első reggelen mi is ott voltunk, majd olvasóink első heti tapasztalatairól is beszámoltunk. A témában podcasteltünk is két szakértővel.