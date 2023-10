Az Elfogy a levegő jó dokumentumfilm lehetett volna, de játékfilm lett, és annak nem annyira jó

Amikor 2019-ben elkezdtek dolgozni az Elfogy a levegőn, akkor valószínűleg még a készítők sem sejthették, hogy a kirúgott erdélyi tanár sztorija a mindennapjaink része lesz. Sajnos épp ez okozza azt, hogy nem tud akkorát ütni a film, a valóság egyszerűen meghaladta azt, ami benne van.

A Tanítanék Filmnapokon mutatták be Magyarországon először Elfogy a levegőt, ami a Varsói Nemzetközi Filmfesztiválon három díjat nyert el, világpremierje a Torontói Nemzetközi Filmfesztiválon volt. A film rendezője, Moldovai Katalin Varsóban megkapta a legjobb elsőfilmesnek járó elismerést. A művet november 4-étől lehet majd látni a mozikban, a Mozinet forgalmazásában.

Megtörtént események alapján

Az Elfogy a levegő története ismert: egy tordai iskolában 2017-ben megtörtént esetet dolgoz fel a valósághoz nagyon hűen. A Transindex akkori beszámolója szerint meghurcoltak egy középiskolai irodalomtanárt, amiért a francia szimbolizmusról és Rimbaud-ról szóló óráján a Teljes napfogyatkozás című filmet ajánlotta a diákoknak. A fiatal Leonardo DiCaprio főszereplésével, a lengyel Agnieszka Holland rendezésében készült film elsősorban a művészetre fókuszál, de megjelenik benne Arthur Rimbaud és Paul Verlaine nem hetero szerelme is, szexjelenetekkel. Ezt kifogásolja az egyik diák konzervatív apja, ami feljelentésig, etikai vizsgálatig, megrovásig, tankerületi vizsgálatig, a tanári kar ellenségeskedéséig, végül elbocsátásig fajul.

Moldovai Katalin a Film.hunak adott interjúban azt nyilatkozta: „Amikor legelőször olvastam az újsághírt, nekem igazából az volt az izgalmas benne, az foglalkoztatott, hogy mi történt ebben a közösségben, miért fajult odáig, hogy ennek a tanárnőnek el kellett hagynia az iskoláját.”

A film érzékletesen bontja ki, hogy egy apró, látszólag jelentéktelen eseményből hogyan jutunk el odáig, hogy az igazgatónő, aki eleinte kiáll a tanárnő mellett, végül mégis a tankerület (a filmben nem így hívják) oldalára áll, majd egyre jobban erősödnek azok a hangok a tanári karban, miszerint a tanárnő valóban bűnt követett el azzal, hogy ajánlotta a diákoknak a filmet, ami befolyásolja a gyerekek szexuális identitását.

Az eszkaláció előtti ponton az egyik kollégája azt mondja az irodalomtanárnak, Anának:

„Minél hangosabban kiabálsz, annál rosszabb lesz.”

Ana nem így gondolja, az igazságérzete nem engedi, hogy egy megrovással megússza, mondván, ha nem áll ki az ügy mellett, azzal rossz példát mutat a diákjainak. Végül azonban nem sak az irodalomtanárnő munkáját lehetetlenítik el a kicsinyes bosszúállással, hanem mindenkiét, aki mellé áll. Az egyik konzervatív tanárnő egy diákot is megszívat, amiért a vizsgálat során úgy nyilatkozott, ő örül, hogy a tanárnő ilyen filmeket is bevisz az órára. A film nem rágja a szánkba, hogy mi történik, sokszor ki is hagy eseményeket, csak sejteti, hogy történt valami, vagy már csak a végeredményt mutatja meg.

Fókuszába bekerül az irodalomtanár egyik diákja is, aki történetesen a feljelentést tevő konzervatív apa fia. A tehetséges, de visszahúzódó diák nem azzal tűnik ki a többiek közül, hogy vehemensen kiáll az irodalomtanára mellett – a hátsó sorból, aggódva figyeli az eseményeket –, inkább azért kerül a történetbe, mert ő az, akiből többet tudna kihozni Ana, ha a fiú apja hagyná. Ez a szál sajnos elég kidolgozatlan marad a filmben, ezért az sem tudja különösebben megérinteni a nézőt, ami a film végén történik a fiúval, inkább értetlenséget hagy maga után.

A tanárnőt alakító Krasznahorkai Ágnes kiváló választás volt a szerepre, nem drámázza túl, néha talán túl higgadt is, mindenesetre úgy hozza az igazáért küzdő irodalomtanár szerepét, hogy semerre sem lóg ki a lóláb.



A helyszínválasztás is jól sikerült: egy gyergyószentmiklósi középiskolában forgattak, amit még nem újítottak fel, így a visszaadja a 90-es évek hangulatát, ami még kelet-európaibbá és időtlenebbé teszi a filmet. Az operatőr, Táborosi András munkája is kiemelésre érdemes, iszonyatosan jól játszik a terekkel és a szögekkel, egyszerűen mindig jókor van jó helyen.

A cím is kifejezetten találó, és szépen is van kidolgozva. Érdekesség, hogy az eredeti terv szerint ugyanazt a címet kapta volna, mint a botrányt kirobbantó film, a Teljes napfogyatkozás, de erről lebeszélték a rendezőt, mert nem szerencsés, ha két filmnek ugyanaz a címe. Így lett Elfogy a levegő, ami egyrészt utal a filmben szereplő versre, másrészt József Attila Levegőt! című költeményére, amelynek megjelenése az egyik legerősebb jelente a filmnek. Egy kislány úgy szavalja a háttérben, hogy az előtérben az irodalomtanár ellehetetlenítése zajlik azzal, hogy elveszik tőle a drámacsoportot, és közlik vele, felfüggesztették. A cím erre utal, ahogy az irodalomtanár körül elfogy a levegő, mígnem már lélegezni sem tud.

Túl aktuális

Moldovai Katalin és a forgatókönyvíró, Palóczi Kata 2019-ben kezdtek el együtt dolgozni, a filmet 2021-ben forgatták le. Akkor még talán nem is sejtették, hogy 2023-ban mennyire aktuális lesz a történet – azaz szinte túl aktuális. Az Elfogy a levegő lehetett volna akár dokumentumfilm is, de nem az, és ez sajnos nem hozzátesz, inkább elvesz az értékéből.

Az Elfogy a levegőnek az lett a veszte, hogy a nézőnek minden keserűen ismerős, kezdve a könyvek lefóliázásával, a polgári engedetlenséggel, az amiatt kirúgott tanárokkal, a tanárperekkel, a sztrájkokkal, diáktünetésekkel – és még lehetne sorolni a temérdek cikket, ami naponta megjelenik a témában.

A film viszont időközben lemaradt a világ történéseiről, és ahelyett, hogy például feketehumorral mutatta volna meg a nézőknek, hogy: tessék, ez az életetek, katasztrófaként próbálta beállítani (a tényeket nézve nyilván az is), csakhogy a nézőket már nem érte váratlanul ez a katasztrófa, mivel két éve ebben élnek.

Ami a filmnek újdonság, az a nézőknek a mindennapok. Ettől viszont kiszámíthatóvá válik a film: minden pillanatban tudjuk, hogy mi fog történni, hogy az igazgatók vagy tankerületi vezetők hogyan fekszenek alá a hatalomnak, nehogy bajt hozzanak az iskolára.

Ugyanakkor az, hogy a film valós eseményt dolgozott fel, végtelenül őszintévé teszi. A filmrendező arra is figyelt, hogy ne csak a konkrét események tükrözzék a magyar társadalmat, de minden apró elemében hű legyen a valósághoz: Ana pasija egy külföldre kivándorolt magyar orvos, az édesanyja a demencia tüneteit mutatja, otthont kell neki találni, Anának pedig a hó végére elfogy a pénze egy nem várt számla miatt, ezért kölcsön kell kérnie.



Az Elfogy a levegő teljes joggal ér el sikereket a nemzetközi fesztiválokon, mert alapvetően jó a sztori, és ez egy szépen elkészített film, a magyar nézőknek viszont talán nem tud többet mondani a témában, elmarad a „wow” hatás, helyette csak szomorú fásultságot érzünk.