Nem értik, mi alapján rúgták ki a polgári engedetlenségben résztvevő tanárokat

Eddig 14 tanárt rúgtak ki azonnali hatállyal, mert részt vettek a szeptember 5-én indult, a közoktatás helyzetéért folytatott polgári engedetlenségi sorozatban. Az engedetlenségi sorozatban résztvevő tanárok által szerdán nyilvánosságra hozott adatok alapján

érthetetlen, hogy pontosan mi alapján és miért pont az érintett tanárokat rúgták ki. A 27 aláíró tanár összegyűjtötte, hogy a polgári engedetlenség miatt ők hány órát nem tartottak meg, ez hány munkanapjukat érintette, és hogy ebből mennyit könyvelt el a munkáltató “igazolatlan hiányzásként”.

A nyilatkozatból kiderül, hogy

a tankerületek minden esetben kevesebb polgári engedetlenséggel érintett napot számoltak el, mint amennyin valóban engedetlenkedtek;

mindegyik aláírónál kevesebb polgári engedetlenségben töltött tanórája volt a Karinthy Frigyes Gimnázium tanárának, akinek 18 volt, mielőtt kirúgták;

a Kölcsey Gimnáziumból elküldött tanároknak pedig 18-nál is kevesebb engedetlenséggel töltött tanórája volt.

photo_camera Forrás: a tanárok levele

A Belügyminisztérium adatai szerint 2022. szeptember 1. és december 15. között 2018 polgári engedetlenségben résztvevő pedagógus volt, „hogy ők miért nem szolgáltak rá az azonnali felmentésre, arról csak találgatunk” - írja a nyilatkozat.

Igazolatlan hiányzások

A december 1-jei és 20-ai kirúgások után országosan számtalan pedagógus kezdett határozatlan idejű, folyamatos polgári engedetlenségbe, többen azóta sem vették fel a munkát. A 27 aláíró is közéjük tartozik, akiknek az adatait összevetették a bérjegyzékekben szereplő számokkal.

Szerintük megdöbbentő, hogy a tankerületek kérték az igazolatlan hiányzások írásbeli dokumentációját is, ennek ellenére az azok által elszámolt órák száma tankerületenként, intézményenként, egyénenként változik. Van olyan tanár is, aki 24 polgári engedetlen óránál tart a tanévben, de ebből egyet sem könyveltek el hivatalosan.

Több esetben fordult elő olyan is, hogy sztrájk jogcímen szerepelt levonás engedetlenségben résztvevő tanárok bérjegyzékében - amikor egyeltalán feljegyezték a távollétet. Ez azért lehetetlen helyzet - írják - mert a vonatkozó rendelet szerint a sztrájkban való részvételnek szigorú adminisztratív követelményei vannak, amit az engedetlenséget folytatók nem teljesítettek.

„A nyilatkozat célja, hogy felhívjuk a figyelmet a polgári engedetlenség dokumentációjában található következetlenségekre, illetve az oktatásban dolgozók követeléseinek semmibevételére. Egyenlő bánásmódot követelünk: helyezzék vissza állásukba a 14 elbocsátott tanárt!”

- fogalmaznak a tanárok.

A pedagógusok szakszervezetei több mint egy éve tárgyalnak a kormánnyal, amely felől süket fülekre találtak, az egyetlen kézzel fogható eredmény az oktatásban dolgozók sztrájkjogának indokolatlan, egyoldalú és jelentős korlátozása volt, írja a nyilatkozat.

Nem maradt más

Visszatérő eleme a tanártüntetésekről szóló kormánynarratívának, hogy márpedig a pedagógusok választhatnák a tiltakozás törvényes formáját is. A kormány pont a törvényes tiltakozást lehetetlenítette el, amikor tavaly kiüresítette a közoktatásban dolgozók sztrájkjogát. Az egész polgári engedetlenségi sorozat azért kezdődött, mert úgy érezték a tanárok, hogy a ez az egyetlen eszközük maradt a tiltakozásra.

Orbán Viktor évente egyszeri sajtótájékoztatóján, amikor a kormánytól független sajtó is kérdezheti, a következőképpen magyarázta álláspontját a tanártüntetésekről:

„Amikor az ember leteszi az esküjét, mondjuk, én magam is a parlamentben, akkor én azt mondom, hogy a törvényeket betartom és betartatom. (...) Ezért ha látom, hogy nem tartják be, akkor először írunk egy levelet, és tisztelettel megkérjük őket, hogy válasszák a tiltakozás törvényes formáját. Általában ezt nem veszik figyelembe. Akkor írunk még egyet, most már aztán igazán legyenek kedvesek, és inkább a törvényes formát válasszák. És ha harmadjára sem változik a dolog, akkor nincs más, akkor alkalmazni kell a törvényt.”