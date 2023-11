Stoltenberget nagyon aggasztja Orbán boszniai szerb barátja

Aggodalmának adott hangot Jens Stoltenberg, a NATO főtitkára hétfőn Szarajevóban, nyugat-balkáni körútjának első állomásán a boszniai Szerb Köztársaság elszakadási törekvései, valamint amiatt, hogy Oroszországnak jelentős befolyása van Bosznia-Hercegovinára.

A NATO-főtitkár – akit a legolvasottabb boszniai hírportál, a Klix.ba idézett – a boszniai kormány küldöttségével folytatott tárgyalást követően tartott sajtótájékoztatóján azt mondta, nagyon aggasztja a boszniai szerbek elszakadást pártoló retorikája, de az országban tapasztalható jelentős külföldi, főként orosz befolyás is. E két tényező alááshatja az ország stabilitását, és gyengítheti a reformokat szerinte.

photo_camera Orbán és Dodik a Karmelitában október 2-án. Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán/MTI/MTVA

Milorad Dodik az utóbbi több mint húsz évben többször is kijelentette, hogy Bosznia-Hercegovina államként működésképtelen, és a boszniai Szerb Köztársaságnak függetlenné kell válnia. Dodik törekvéseit a magyar kormány is támogatja, Orbán Viktor rendszeresen tárgyal a boszniai Szerb Köztársaság elnökével, aki nemrég a legmagasabb rangú állami kitüntetést adta Putyinnak. A túlzott oroszbarátsága miatt nemrég Várhelyi Olivértől, az Európai Bizottság bővítéspolitikáért felelős biztosától kapott figyelmeztetést. A szerb vezetőt Orbán augusztus 20-án a Karmelitában fogadta, Dodiknak a magyarországi látogatása során sikerült elintéznie, hogy a magyar kormány összesen 118 millió eurót (~ 45 milliárd forint) fektessen be a boszniai Szerb Köztársaságban. De Dodik októberben is Budapesten járt. Mindeközben Dodik otthon akár hat hónaptól öt évig terjedő szabadságvesztésre is számíthat, mert nem veszi figyelembe a jogilag két részből álló Bosznia nemzetközi főképviselőjének döntéseit.



(MTI)