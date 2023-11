Már Londonban volt a görög miniszterelnök, amikor Sunak dobta a találkozójukat az egyik legfontosabb műemlék ügyében

London az utolsó pillanatban lemondta Rishi Sunak brit és Kiriákosz Micotákisz görög miniszterelnök keddre tervezett hivatalos találkozóját, miután váratlanul ismét fellángolt az Elgin-márványok néven közismert, Athén által hosszú ideje visszakövetelt görög régészeti kincs sorsa körüli vita – írja az MTI.

Micotákisz már a hétvégén Londonba utazott elsősorban a márványokról szóló tárgyalás miatt. Csakhogy a görög miniszterelnök előtte, vasárnap bement a BBC adásába és adott egy interjút is a témában, ami – mint kiderült – felbosszanthatta Sunakot.

Micotákisz úgy fogalmazott az Elgin-márványok ügyében, hogy nem tulajdonjogi kérdésről van szó, hanem annak a görögországi emlékműnek az „újraegyesítéséről", ahonnan a márványok Angliába kerültek. Szerinte a jelenlegi helyzet olyan, mintha Leonardo mesterművét, a Mona Lisát félbe vágnák, és egyik felét a British Museumban, a másikat jelenlegi kiállítási helyén, a párizsi Louvre-ban őriznék. Nem ez az első eset, hogy a bámulatos műemlék ügye diplomáciai feszültségeket okoz a két ország között. Az UNESCO hivatalos csatornáin először 1983-ban fogalmazott meg igényt Görögország a márványokra. Az ENSZ szervezete fel is ajánlotta, hogy mediál a két fél között, de ezt a britek akkor visszautasították. Nagy port kavart az is, amikor a görög kormány húsz évvel ezelőtt különösen erőteljes kampányba kezdett, azzal érvelve, hogy a kincsnek a 2004-es athéni olimpia idején már a görög fővárosban lenne a helye. Ez az érv sem hatott. 2021-ben aztán az UNESCO hivatalosan is arra szólította fel a brit kormányt, hogy tárgyaljon az Elgin-márványok ügyéről.

photo_camera Az Elgin-márványok legértékesebb darabjai, az eredetileg a Parthenón homlokzatát díszítő szobrok. Fotó: DANIEL LEAL/AFP

Az Elgin-kincs a British Museum hatalmas gyűjteményének talán legvitatottabb eleme. A műveket az i.e. 500 körül élt Pheidiasznak tulajdonítják, tehát 2500 évesek. Az athéni Parthenón frízeinek, metopéinak és szobrainak egy részét Sir Edward Elgin angol diplomata vásárolta fel, amikor a 19. század elején a brit birodalmat képviselte nagyköveti rangban a térséget akkoriban fennhatósága alatt tartó török portánál. A Londonba szállított műemlékeket a brit kormány 1816-ban megvásárolta, és a British Museumban helyezte el. Már akkor akadtak kritikusai az ügyletnek, például Lord Byron, aki vandalizmusnak és fosztogatásnak nevezte Elgin tettét.

Az azóta eltelt időszakban viszont a brit fél álláspontja világos, ahogy a most fellángoló vitában is elhangzott: az Elgin-márványok a British Museum állandó kiállítási kollekciójának részét képezik, és felelőtlenség lenne, ha bármely brit politikus olyan jelzést adna, hogy az ügy tárgyalási téma lehet - fogalmazott a Konzervatív Párt illetékese. Görögország évtizedek óta képviselt hivatalos álláspontja szerint azonban az Elgin-kollekció elszállítása nem törvényes adásvételnek, hanem lopásnak számít, és ezért a kincseket vissza kell vinni Athénba.

photo_camera Konkrétan itt, a Parthenón tetején lenne helyük a Londonba hurcolt szobroknak. Fotó: NICOLAS ECONOMOU/NurPhoto via AFP

A dugába dőlt kormányfői találkozó után Micotákisznak a brit kormány felajánlotta, hogy találkozzon Oliver Dowden miniszterelnök-helyettessel, a görög kormányfő azonban nem élt ezzel a lehetőséggel, és várhatóan még kedden elutazik Londonból.

A témában nagyon ajánlott John Oliver anyaga, aki maga is jéghegy csúcsának nevezi az Elgin-márványok ügyét az antikvitások zavaros történetében: