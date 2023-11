Törökország „heteken belül” ratifikálhatja a svéd NATO-csatlakozást

Tobias Billström, Svédország külügyminisztere szerda reggel újságíróknak arról számolt be, hogy találkozott török kollégájával, Hakan Fidannal, aki azt mondta, a svéd csatlakozás ratifikációjára várhatóan heteken belül sor kerül. Kedden is hasonló információk szivárogtak ki török forrásokból.

„Természetesen Svédország részéről semmit sem veszünk még biztosnak, de várjuk, hogy ez megtörténjen. Ezen a beszélgetésen nem hangzottak el új feltételek, nem voltak új követelések a török kormány részéről, így úgy tekintjük, teljesítettük a mi részünket” – mondta Billström. „Itt az ideje, hogy mind Törökország, mind Magyarország ratifikálja a megállapodást” – tette hozzá.

A svéd miniszter arról is beszélt, hogy Szijjártó Péter megerősítette neki, hogy Magyarország nem utolsóként ratifikálja a NATO-csatlakozásukat. „Ez azt jelenti, hogy az ügy inkább Ankara kezében van, mint Budapestében. Abban a pillanatban fehér füstöt várunk Budapesttől, amikor Ankarától fehér füst száll fel, hogy nagyon nyersen fogalmazzak” – mondta Billström.

A magyar parlamenti naptárban továbbra sincs napirenden a svéd NATO-csatlakozásról való szavazás. Svédország a finnekkel együtt adta be tavaly a NATO-csatlakozási kérvényét az orosz–ukrán háború hatására. Finnországot áprilisban fel is vették, de a svéd csatlakozás jóváhagyását Törökország és Magyarország azóta is halogatja. Míg a magyar kormány módfelett autonóm tagjai ködös indokok miatt állítólag nagyon megosztottá váltak a kérdésben, addig a török kormány egyértelműen kijelentette, az általa terroristának tartott kurdok svédországi tevékenységét szeretné nehezíteni. Korábban a Kurdisztáni Munkáspárt (PKK) tagjainak kiadatását kérték. A török elnök október végén nyújtotta be a ratifikálásról szóló törvénytervezetet.

(Guardian)