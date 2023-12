Rekorddrágán épülhet autópálya: a kormány 170 helyett 400 milliárdot szánna egy 44 km-es szakaszra

A Világgazdaság azt írja, hogy Lázár János újraindítaná a Zalaegerszeget az M7-essel összekötő M76-os autópálya tavaly felfüggesztett építését, de amíg a költségét korábban 170 milliárd forintra becsülték, most már Lázár 400 milliárdról beszélt. Nem tudni, miért drágult meg ennyire a beruházás. Kormányhatározat még nincs, de Lázár szerint a szándék megvan.

photo_camera Az új M76-os autóút M7-es autópálya (holládi csomópont) és Balatonszentgyörgy közötti szakasza Balatonszentgyörgy közelében 2020. október 22-én, az átadásakor. Fotó: Varga György/MTI/MTVA

Az M76-os autópálya a Balaton nyugati végénél válik el az M7-estől, a tervek szerint onnan menne északnyugat felé, Zalaegerszegre. A pálya első, Fenékpusztáig érő 8,6 km-es szakasza már korábban elkészült. A Fenékpuszta és Zalaegerszeg közötti 44 km-es szakaszra tavaly februárban írták ki a közbeszerzést, de azt júniusban a beruházási stop miatt visszavonták.

A Világgazdaság azt írja, hogy ha tényleg 400 milliárdba fog fájni a 44 km-es beruházás, akkor 9,1 milliárd Ft/km-es árral számolva ez lesz Magyarország eddigi legdrágább autópálya-építése: az eddigi rekordot az M6-os autópálya tartja, amit 4,5 milliárd Ft/km áron építettek meg.

A kormánypárti Világgazdaság is meglepődött a magas áron, fel is vetették, hogy a 400 milliárdos összegbe Lázár beleérthette az autópálya egy másik, további 30 km-es szakaszának megépítését is, de az Építési és Közlekedési Minisztérium közölte: nem, tényleg a 44 km-es szakaszért terveznek ennyit fizetni.