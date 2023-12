Nyitottan, szabadon és kritikusan – Februártól új ingyenes kurzusokkal tér vissza az Adaptér Sociomapping

Gondolkoztál már azon, hogy milyen Földön élünk most, és milyenen fogunk tíz év múlva? Foglalkoztat, hogyan lehet okosabb, zöldebb, takarékosabb a jelenünk és a jövőnk? Klímaválság, környezettudatosság, okos megoldások, energiahatékonyság, körforgásos gazdaság, technológiai tudatosság – ha te is megoldandó feladatként tekintesz a minket körülvevő társadalmi helyzetekre és állapotokra, nyitott vagy a közös gondolkodásra, és nemcsak beszélnél róla, de ki is próbálnád, akkor az Adaptér számodra egy fontos hely lesz.

„Ahhoz, hogy egy magyar fiatal el tudjon igazodni a rendkívül gyorsan változó világunkban, tudja, mire és miért szavaz a választásokon, hol szeretne élni, mivel szeretne pénzt keresni, hol vállal munkát, milyen szereplőket támogat a véleményével a közösségi oldalakon, a vásárlásával a boltokban, vagy azzal, hogy milyen híreket olvas - először is meg kell ismernie a nemzetközi rendszert, és a környezetünket meghatározó országok működését”, mondja Szálkai Kinga Oroszország, közép-ázsiai vízbiztonság és posztszovjet térség-szakértő, a Metropolitan Egyetem Nemzetközi Tanulmányok és Politikatudományi Intézetének docense, amikor az újbudai Adaptér ingyenes kurzusairól kérdezzük.

Közhelyes, de igaz: a jövő értelmisége úgy születik, hogy a jelen diákjai folyamatosan monitorozzák a körülöttük lévő világot, beleássák magukat a különböző politikai, gazdasági, társadalmi alternatívákba.

Nyitottan, szabadon és kritikusan.

Az Adaptér ingyenes Sociomapping kurzusai februártól újra várják a diákokat, akik beleásnák magukat a különböző politikai, gazdasági, társadalmi alternatívákba.

A budapesti 11. kerületi önkormányzat támogatásával megvalósuló Adaptér Kreatív Technológiai Tudásbázis egy műhelyből, egy professzionális hang- és videóstúdióból, egy digitális élményelemekkel ellátott fogadótérből és egy kreatív projekttérből álló élő, városi laboratórium. Az Adaptér Sociomapping programjában nagykövetek, politológusok, gazdasági és szociológiai szakértők segítségével érthetjük meg, hogyan épülnek fel a világ egyes régiói gazdasági, társadalmi, politikai szempontból.

A svéd NATO-csatlakozás aktualitásai miatt novemberben Pogátsa Zoltán közgazdász-szociológustól és Diana Madunic magyarországi svéd nagykövettől Skandináviáról és a svéd modellről hallhattak a résztvevők, amíg Szálkai Kinga és Vigóczki Máté György Oroszország-szakértőkként Oroszországról meséltek a diákoknak.

Pogátsa Zoltán közgazdász-szociológus novemberben Skandináviáról és a svéd modellről beszélt az Adaptér Sociomapping kurzusán.

„Nagyon örültem az Adaptér felkérésének, mert a Sociomapping kurzus hiánypótló, és sokat segít a fiatal generációnak abban, hogy minőségi információkra tegyenek szert. Ráadásul itt az egyetemi keretektől független lehetőséget kapnak ahhoz, hogy kiegyensúlyozottságra törekvő tájékoztatás mellett, szakértői támogatással alakítsák ki saját véleményüket egy-egy ország berendezkedéséről és működéséről”, mondja Szálkai. Az előadáson a két szakértő nem csak arra próbált rávilágítani, hogyan értékeli Oroszország a saját szerepét és privilégiumait az általa saját befolyási övezeteként tekintett területeken: a közel két éve zajló orosz-ukrán háború miatt a biztonságpolitika, a háborús felek stratégiai gondolkodásmódjának megértése, a dezinformáció és a különbségek és hatásaik elemzése került a fókuszba.

A szakértők célja a kontextus, a minél komplexebb társadalmi- gazdasági kép átadása, a leegyszerűsítő, sztereotipikus megközelítések helyett.

photo_camera Az Adaptér ingyenes Sociomapping kurzusai februártól újra várják a diákokat, akik beleásnák magukat a különböző politikai, gazdasági, társadalmi alternatívákba. Fotó: Novák Dorottya/Novák Dorottya

Oroszország, a Közel-Kelet és Skandinávia is külön aktualitással bírnak a világpolitikában, az elérhető vélemények, álláspontok szélsőségesen átpolitizáltak. „Egy leendő értelmiségi esetében a legnagyobb jelentőséggel nem az bír, hogy kinek a gondolatait veszi át a hallgató, hanem az, hogy a különböző megismert alternatívák közül melyik mellett képes - a saját megszerzett ismereteit felhasználva - tudatosan állást foglalni. Az Adaptér Sociomapping kurzusa szerintem épp ezt a szemléletet igyekszik támogatni”, zárja Szálkai. A Sociomapping előadásokon nem csak kerekasztalok, kérdés-felelet-alapú beszélgetések zajlanak, az elhangzottakat drámapedagógiai módszerekkel, közösen is feldolgozzák a résztvevők.

