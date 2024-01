Az al-Dzsazíra újságíróit ölte meg az izraeli hadsereg Gázában

Az izraeli hadsereg azt állítja, azért lőtte ki a gázai övezetből tudósító újságírók autóját vasárnap, mert "egy terroristát azonosítottak a kocsiban, aki egy olyan légi járművet irányított, ami veszélyt jelentett az izraeli hadseregre". Az autóban ülő újságírók éppen drónfelvételeket készítettek a gázai övezet déli részén egy légicsapást kapó rafahi házról, amikor két rakétával kilőtték az autójukat. A hadsereg közleménye alapján nagyon úgy tűnik, hogy magát a drónozást büntették a tudósítók megölésével.

A támadásban az al-Dzsazíra Gázából tudósító két újságírója halt meg, egy harmadik társuk súlyosan megsebesült. Az egyik áldozat, Wael Al-Dahdouh, az al-Dzsazíra elsőszámú gázai tudósítójának, a háborúban korábban már a feleségét, a lányát és egy másik fiát is elvesztő Wael Al-Dahdouh-nak a fia. A másik az AFP-nek is dolgozó szabadúszó Mustafa Thuria - írja a Times of Israel.

photo_camera Wael Al-Dahdouh, az al-Dzsazíra gázai irodavezetője fia holtteste mellett. Fotó: STRINGER/Anadolu via AFP

Az al-Dzsazíra közleményében azzal vádolja Izraelt, hogy szándékosan vette célba az újságírókat. "Sürgetjük a Nemzetközi Büntetőbíróságot, a kormányokat és az emberi jogi szervezeteket, valamint az ENSZ-t, hogy vonják felelősségre Izraelt a szörnyű bűneiért, és követeljék az újságírók célba vételének és meggyilkolásának beszüntetését" - áll a katari székhelyű hírtelevízió közleményében.

Legalább 70 palesztin, valamint négy izraeli és három libanoni újságíró vesztette életét idáig a gázai háborúban az érdekvédelmi szervezetek szerint. Az izraeli hadsereg december 16-án kiadott közleményében azt állította, „soha nem céloz és soha nem fog szándékosan újságírókat célozni”.