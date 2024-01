Elsősorban nem a pedagógusbérek, hanem a feszültségek nőnek

Rengeteg olvasói levelet kaptunk, miután megírtuk, hogy a pedagógusok többségének fogalma sincs arról, hogy január elsejétől mennyivel nő a bére.

A Belügyminisztérium 2023. december 29-én hozta nyilvánosságra, hogy január elsejével hogyan emelkedik a tanárok fizetése, ebből a kormányzati kommunikáció elsősorban azt emelte ki, hogy átlagosan 32,2 százalékos emelésre lehet számítani.

Csakhogy ez a gyakorlatban azért nem mindenkire nézve igaz. „Amikor a tankerület aláíratta velünk a státusztörvényről szóló tájékoztató levelüket szeptemberben, akkor abban a január 1-jétől várható jövedelmünket is feltüntették, amely esetemben 10 százalékos emelkedést sem érte el. A mostani törvénykezés szerint - mivel 35 éve a pályán lévő 3 diplomás mesterpedagógus vagyok - 0 százalékot fogok kapni, és további 2 százalékot, ami a mester fokozatért jár mindenkinek” - összegzett például egy olvasónk.

A pályakezdő gyakornokok fizetése egyébként a közzétett adatok alapján bruttó 400 000 forintról 528 800 forintra emelkedik - ez valóban 32,2 százalékos emelést jelent. A további fokozatokban azonban csak alsó határokat húztak:

Pedagógus I.: 538 ezer forint,

Pedagógus II.: 555 ezer forint,

Mesterpedagógus: 630 ezer forint,

Kutatótanár: 750 ezer forint.

Mindezek mellett a belügyi tárca azt is javasolta, hogy „a mesterfokozat meglétét további 2%-os, a matematika, digitális kultúra, természettudomány-környezettan, fizika, kémia, biológia, földrajz szakos szakképzettséget pedig az e tantárgyakat tanító pedagógusok vonatkozásában további 4%-os illetményemeléssel ismerné el.”

Az illetmény összegét több szempont figyelembe vételével határozzák majd meg. Ilyen lesz a szakmai gyakorlati idő, az iskolai végzettség, a szakképzettség, az idegen nyelv ismerete, a többletfeladatok mértéke, a fenntartó vagy a köznevelésért felelős miniszter által adott elismerés megléte, a munkáltató rendelkezésére bocsátott forrás összege, a pedagógus által oktatott tárgyak száma, valamint az is, hogy mennyire van hiány egy adott területen.

Vagyis egy csomó olyan szempont, amelyek alapján az egyes tanárok fizetése számítódik majd, és amelyek alapján akár jelentős különbségek is megjelenhetnek az egyes pedagógusok bérében. Az ebből fakadó feszültségek szinte borítékolhatóak a tantestületekben. És hogy mekkora a bizonytalanság, azt talán jól mutatja egy olvasónk levele is, amiben szinte csak kérdéseket fogalmazott meg. Konduktorként dolgozik egy szakszolgálatnál korai fejlesztésben. „Itt nincsenek tantárgyak, mi alapján fognak értékelni? A környéken például én vagyok az egyetlen konduktor, de gyógypedagógusból is borzasztó kevés van, ez szempont lesz vajon valahogy? A gyógypedagógiai pótlékkal kapcsolatban említettek bármi változást? Többletfeladatok sem nagyon vannak egy szakszolgálatnál. Halmozottan hátrányos helyzetű és kiemelkedő körülmények közül jövő gyerekekkel egyaránt foglalkozunk, az erre vonatkozó javaslatokkal végül mi lett a helyzet?" - sorolta a kérdéseket, amelyekre egyelőre sem a kormányrendeletből, sem máshonnan nincs egyértelmű válasz.

De ha visszatérünk a 32,2 százalékos átlagemelésre, egy másik olvasónk például felhívta a figyelmet arra is, hogy a meghatározott minimumértékek ezt el se érik.

Ha például a Pedagógus I. besorolást nézzük, a korábbi 430 ezer forint 32,2 százalékos emelésével az össze 568 460 forintra nőne, az alsó határ mégis 538 ezer forintnál van meghúzva, ami csupán 31,2 százalékot jelent. „A Pedagógus II. kategóriában 430.000-ről 555.000-re emelnek, ami már csak 29,1 százalékos emelés az alsó határ figyelembe vételénél. Mesterpedagógusnál 21%, Kutatótanároknál 17%” - írta olvasónk.

Persze mondhatjuk, hogy a minisztérium csupán az alsó határokat húzta meg, ennél lehet magasabb is az emelés mértéke. A hangsúly azonban a „lehet” szón van. Hogy valóban lesz-e, és ha igen, kinek, és mennyivel lesz magasabb ennél, azt ugyebár nem tudjuk egyelőre.

Részletesebb adatokat itt lehet olvasni, de példaként még kiemelném, hogy míg egy egyetemi végzettségű, 42 éve tanító, Pedagógus I. besorolású tanár illetménye 2023 januárjában 509 124 forint volt, addig ez 2024 januárjától 538 ezer forintra emelkedik. Ami 6 százalékos emelést jelent.

És akik kimaradnak

A törvény az óvodákban, iskolákban, szakszolgálatoknál és kollégiumokban oktató-nevelő munkát végzőkről rendelkezik. Csakhogy így többen is kiesnek a béremelésre jogosultak köréből, akik azonban éppúgy oktató-nevelő munkát végeznek.

Ilyenek például az egyházi szolgálati jogviszonyban állók. De ugyanígy kifelejtődtek a körből az egyes, nevelést és oktatást közvetlenül segítő (NOKS-)dolgozók és az óraadó pedagógusok is, akik egyedi megbízási szerződéssel tanítanak.

És a leglátványosabb elem: a szakképzésben oktatókról egyetlen szó sem esik a kormányrendeletben, bár korábban Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter úgy nyilatkozott, rájuk is vonatkozik majd az emelés. Vagyis mintegy 24 ezer, szakképzésben dolgozó pedagógus egyelőre abban sem lehet biztos, hogy egyáltalán emelkedik-e a bére, és ha igen, mikor.

Jegyezzük meg: január elején tanítási szünet van, ami ugyan nem jelenti azt, hogy a pedagógusok nem dolgoznak, hiszen az év végén megíratott dolgozatok nem javítják ki magukat, és a hétfőn újra kezdődő tanórákra is kell készülni. Mindenesetre mindabból, amit olvasóink írtak nekünk, az derül ki: a béremeléssel kapcsolatban, amelyet a kormányzati kommunikáció hatalmas sikerként könyvel el, egyelőre csak bizonytalanság és bizalmatlanság van a tanárokban.

A következő hetekben kiemelten foglalkozunk majd a pedagógusok béremelésével, a számtalan egyelőre nem tisztázott kérdéssel, és mindazzal, amit már tudni lehet.

Köszönjük az eddig beérkezett beszámolókat, amelyek alapján el tudunk indulni a témák felgöngyölítésében. És várjuk a további beszámolókat is a megirom@444. hu címre.