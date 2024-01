Papírforma: Szoboszlai Dominik az év sportolója

A Liverpool labdarúgója, a magyar válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik lett az év férfi sportolója, a nőknél Érdi Mária világbajnok vitorlázót választotta a tavalyi év sportolójának a Magyar Sportújságírók Szövetsége (MSÚSZ).

photo_camera Szoboszlai Dominik, a Liverpool labdarúgója, a magyar válogatott csapatkapitánya vehette át az Év férfi sportolója díjat az M4 Sport-Az Év Sportolója Gálán a Magyar Állami Operaházban 2024. január 8-án. Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

Csapatsportokban az egy évvel korábbihoz hasonlóan a férfi labdarúgó-válogatott lett a legjobbnak kikiáltva, ahogy az edzők közt is a válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi kapta idén is a legtöbb szavazatot. Az egyéni sportágak csapatversenyében 2023 legjobbja a férfi kardválogatott lett.

A fogyatékos sportolók versengésében a férfiaknál - címét megvédve - Kiss Péter Pál parakajakozó, a nőknél pedig Ekler Luca paraatléta nyert. A csapatok versenyében a szervátültetett asztalitenisz férfi páros lett az első.



Az MSÚSZ-életműdíját Schmitt Pál kétszeres olimpiai bajnok párbajtőrvívó kapta meg. Nem akármilyen életmű az övé: Schmitt a Nemzet Sportolója, a Magyar Olimpiai Bizottság tiszteletbeli elnöke, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság korábbi tagja, egykori (plágiumbotránya miatt lemondott) köztársasági elnök. A díjat a mostani köztársasági elnök, Novák Katalin adta át neki, Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) elnökének társaságában.

photo_camera Schmitt Pál életműdíja átvétele utáni köszönőbeszéde, a háttérben Novák Katalin örül.

Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

Kitüntették Szilágyi Áron háromszoros olimpiai aranyérmes, világ- és Európa-bajnok kardvívót is, a márciusi, budapesti világkupán bemutatott sportszerű cselekedetéért, azért az akcióért, amelyben látványosan adott vissza egy tust ellenfelének. A díjra Novák Katalin terjesztette fel Szilágyit a Nemzetközi Fair Play Bizottságnál, és a szervezet elnökének, Kamuti Jenőnek a társaságában ő is nyújtotta át neki azt. Az év sportpillanata pedig Vogel Soma „aranyat érő” utolsó ötösvédése lett, amelyet a Magyarország-Görögország vízilabda világbajnoki döntőn mutatott be.



Az eseményen Novák Katalin kezet fogott többek közt Fabio Cannavaro aranylabdás labdarúgóval, az esemény egyik díszvendégével is, ahogy az képgalériájában meg is lett örökítve.

A díjátadóra Varga Judit volt igazságügyi miniszter is a gyerekeivel érkezett.



via MTI