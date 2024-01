A magyar kormány nem ítélte el, hogy Észak-Korea ballisztikus rakétákat szállít az oroszoknak

„A lehető leghatározottabban elítéljük, hogy a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság ballisztikus rakétát exportáljon Oroszországnak, valamint azt, hogy Oroszország ezeket a rakétákat Ukrajna ellen 2023. december 30-án és 2024. január 2-án bevetette. Ezek a fegyverek növelik az ukrán nép szenvedését, támogatják Oroszország agresszióját” – írja az Egyesült Államok külügyminisztériuma állásfoglalásában.

photo_camera A harkivi ügyészség egyik fegyverszakértője az észak-koreai rakétával. Fotó: SERGEY BOBOK/AFP

Arról, hogy Észak-Korea ballisztikus rakétákat és kilövőállásokat szállított Oroszországnak, amiket az orosz hadsereg már bevetett Ukrajna ellen, január 5-én számoltunk be először. Dmytro Csubenko, a harkivi ügyészség szóvivője meg is mutatta a sajtónak a rakéták maradványait, szerinte azok „vizuálisan és technikailag” is különböznek az orosz modellektől.

A nyilatkozat határozottan ellenzi a két ország közötti fegyverszállítást, ugyanis az értékes technikai és katonai ismeretekkel szolgál Észak-Korea számára. „Mélységesen aggasztanak bennünket azok a biztonsági következmények, amikkel ez az együttműködés jár Európában, a Koreai-félszigeten, az Indo-csendes-óceáni térségben és szerte a világon” – szerepel a szövegben.

Az aláíró országok közt ott vannak az Európai Unió vezető hatalmai, többek közt Franciaország, Németország, valamint az Egyesült Királyság, de még Albánia vagy Észak-Macedónia is csatlakozott az állásfoglaláshoz. A felsorolásból azonban hiányzik Szlovákia és Magyarország neve. Arról, hogy a békepárti magyar kormány miért nem írta alá az állásfoglalást, kérdéseket küldtünk a Külgazdasági és Külügyminisztériumnak. Amennyiben válaszolnak, frissítjük a cikket.