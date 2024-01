Ron DeSantis visszalépett az elnökjelöltségtől Trump javára

Vasárnap az X-en közzétett videójában jelentette be Ron DeSantis, Florida kormányzója, hogy kiszáll az idei elnökjelöltségért folytatott republikánus küzdelemből. „A siker nem végleges, a kudarc nem végzetes: az számít csak, hogy legyen bátorság a folytatáshoz” – idézte Winston Churchill-t a bejelentéskor.

DeSantis ezzel egyidőben be is állt Donald Trump mögé. „Számomra egyértelmű, hogy a republikánus előválasztáson a szavazók többsége újabb esélyt akar adni Donald Trumpnak. Őt fogom támogatni, mert nem térhetünk vissza a régi republikánus gárdához, az elmúlt évek régi republikánus gárdájához, a felmelegített korporatizmus átcsomagolt formájához, amelyet Nikki Haley képvisel” – mondta.

A republikánusok előválasztásán az első megmérettetést már meg is tartották Iowában, ahol Donald Trump egészen simán, a szavazatok 51 százalékát megszerezve fölényesen győzött. Ron DeSantis itt 21 százalékot szerzett, ezzel pedig a második helyen végzett Nikki Haley, a Trump-ellenes mérsékelt tábor jelöltje előtt, aki 19 százalékkal csak a harmadik lett. A következő kaukuszt kedden tartják New Hampshire-ben, ahol a mérések szerint DeSantis még a iowáinál is rosszabbul áll, ott Haley is megelőzte volna.

photo_camera DeSantis és Trump még 2020-ban. Fotó: SAUL LOEB/AFP

A versenyben maradó elnökjelölt-jelöltek reagáltak is DeSantis kiugrására. „Szeretném megköszönni Ronnak és gratulálok neki, nagyon jó munkát végzett” – mondta Trump – „Nagyon kegyes, hogy támogat engem. Ezt nagyra értékelem, és én is alig várom, hogy együtt dolgozhassak vele". Nikki Haley pedig így fogalmazott: „Ő egy jó kormányzó, és minden jót kívánok neki. Ezzel együtt most már csak egy fickó és egy hölgy maradt."

Ron DeSantis tavaly májusban lökte be a kampányát, ami nem sikerült túl jól. A Twitteren tervezett startból ugyanis kisebb katasztrófa lett a közösségi oldalon, Musk cégének egyik főnöke fel is mondott emiatt. Trump ezt ki is használta és kezdetektől fogva erősen bírálta kihívóját. A felmérések pedig már a kampány korai szakaszában is azt mutatták, hogy a floridai kormányzó esélytelen az egykori elnökkel szemben.

(Guardian)