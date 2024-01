Az önálló gondolkodásra rákapó Fidesz-frakció a miniszterelnöki találkozó után dönt a svéd NATO-csatlakozásról

A hivatalos verzió szerint nem a magyar kormány zsarolja Svédországot a NATO-csatlakozás megszavazásával, hanem a komoly belső vitákkal küzdő Fidesz-frakció szívatja bő másfél éve a hatalmi ágak elválasztására amúgy is kényesen ügyelő Orbán Viktort, és autonómiamámorban fetrengő fideszesek még Szijjártó Pétert is totál hülye helyzetbe hozták, aki még decemberben is azt ígérte, hogy még a törökök előttt megszavazzuk. A rend kedvéért a miniszterelnök politikai igazgatója is komoly arccal belemondta az ATV kameráiba, hogy a Fidesz-frakció az nem egy szavazógyár, a kormány nem mondhatja meg, hogy mire szavazzanak. A csütörtöki állás szerint egy magyar-svéd miniszterelnöki találkozó még összejöhet az ügyből.

Az ATV megkérdezte a Fidesz-frakciótól, hogy indokoltnak tartja-e rendkívüli parlamenti ülés összehívását Svédország NATO-csatlakozásának a ratifikálása miatt. Erre tömören azt mondták,

megvárják a miniszterelnöki találkozót.

Kövér László egyébként még mindig nem támogatja Svédország csatlakozását a katonai szövetséghez.