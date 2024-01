Orbán: „Szorgalmazni fogjuk, hogy a Magyar Országgyűlés szavazza meg Svédország NATO-csatlakozását”

Jens Stoltenberg NATO-főtitkárral beszélt telefonon Orbán Viktor a svéd NATO-csatlakozásról, írta X-en a magyar miniszterelnök.

„Megerősítettem, hogy a magyar kormány támogatja Svédország NATO-tagságát. Hangsúlyoztam azt is, hogy továbbra is szorgalmazni fogjuk, hogy a Magyar Országgyűlés szavazza meg Svédország csatlakozását és az első adandó alkalommal zárja le a ratifikációt” – írta Orbán.

Azzal, hogy a török parlament kedd este megszavazta Svédország NATO-csatlakozását, a magyar országgyűlés az egyetlen, ahol még napirendre sem vették a kérdést. Stoltenberg kedd éjszaka felszólította Magyarországot, hogy kövesse Törökország példáját. Orbán közben meghívta Ulf Kristersson svéd miniszterelnököt tárgyalni, még a levelet is nyilvánosságra hozták. A svéd külügyminiszter azonban azt mondta, nem lát okot, hogy Magyarországgal tárgyaljon Svédország NATO-csatlakozásáról, de ezzel együtt átgondolják a meghívást.

photo_camera Stoltenberg és Orbán a 2022. júniusi NATO-csúcson Fotó: CHRISTOPHE ENA/AFP

Korábban a kormány azt ígérte, nem Magyarország lesz az utolsó, aki ratifikálja majd a csatlakozást, ez formálisan egy gyors budapesti parlamenti szavazással és az Erdogan aláírását megelőző magyar jóváhagyással még akár be is futható. Az azonban továbbra is teljesen homályos, hogy milyen külpolitikai stratégia vezette a magyar kormányt Svédország akadályozásában.