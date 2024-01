Mégis eljöhet Budapestre a svéd miniszterelnök Orbánnal tárgyalni

„Várom, hogy egy mindkettőnk számára alkalmas időpontban Budapesten részletesebben is megvitassuk a két ország kapcsolatát és megerősítsük a két ország közötti bizalmat” – írja Ulf Kristersson svéd miniszterelnök Orbán Viktornak küldött válaszában, amelyet a hvg.hu ismertet a svéd Svt Nyheter alapján. Kristersson a levélben azt is felvetette, hogy a február 1-ei EU-csúcson is lesz alkalma egyeztetni a két politikusnak.

„Minden megy a maga útján” – válaszolta a hvg.hu-nak Havasi Bertalan a levél kapcsán. Arról azonban még nincs információ, hogy várhatóan hol és mikor kerül sor a kétoldalú megbeszélésre.

photo_camera Orbán Viktor és Ulf Kristersson svéd miniszterelnök Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán/MTI/MTVA

Kedden publikálták azt a levelet, amiben Orbán Viktor január 23-án magyarországi látogatásra hívta Ulf Kristersson svéd miniszterelnököt, miután kiderült, hogy Törökország is ratifikálta a svédek NATO-csatlakozási kérelmét. Orbán levelének kézhezvétele után Tobias Billström svéd külügyminiszter még arról beszélt: nem lát okot arra, hogy Magyarországgal tárgyaljon Svédország NATO-csatlakozásáról.