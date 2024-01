Lázár azt ígérte, ha rajta múlik, nem kap kormányzati támogatást a Continental

„Példátlanul megalázó, megszégyenítő és kizsákmányoló módon foglalkoztatja a munkavállalókat” a makói gumigyárban a német tulajdonú Continental – közölte Lázár János a Rádió 7-nek nyilatkozva. A Délmagyar által idézett interjúban a miniszter feltette magának a kérdést, hogy Németországban, vagy máshol ugyanígy viselkednek-e a cég, aztán meg is válaszolta. „Nyilván nem”.

A Continental makói gyárában már évek óta erős harc dúl a szakszervezet és a cég között, 2021-ben volt olyan sztrájk, amikor - hiába a kormány által kiemelten kezelt német autóipar - a Fidesz is a munkavállalók mellé állt.

A legutóbbi fejlemény a cégénél, hogy novemberben és decemberben is elküldtek munkavállalókat, majd január 16-án azonnali hatállyal elbocsátotta Radics Gábort, a Gumiipari Szakszervezeti Szövetség (GSZSZ) elnökét az eddig őt foglalkoztató szegedi ContiTech, a Continental vállalatóriás leányvállalata. Az esetről beszámoló Mérce azt írja, biztonsági őrökkel vezették ki és a szakszervezeti tevékenységével kapcsolatos dokumentációktól is elzárták.

Radics különösen aktív volt az utóbbi években a Continental makói üzeme körül kialakult feszült helyzetekben. 2021-ben mi is találkoztunk vele, amikor bemutattuk egy videóban, hogy 2020-ban termelés visszaesésére hivatkozva csökkentették a dolgozói létszámot, majd amikor a megrendelések megugrása miatt munkaerőhiány lépett föl, akkor a rugalmasított szabályokat kihasználva a megmaradt munkásokat túlterhelték. Sztrájk következett a dolgozók a gyár teljes leállításával tudták elérni, hogy ne vegyék el a kollektív szerződésben garantált jogaikat. De utána azokat rúgták ki, akik részt vettek a munkabeszüntetésben.

link Forrás

A céget már korábban is bíráló Lázár János most azt mondta, hogy „sokkal egyszerűbb lenne azt mondani a Continental részéről, hogy be akarják zárni a makói üzemet, ha ez a céljuk. De az, hogy folyamatosan a legsunyibb módszerekkel lépnek fel a munkavállalókkal szemben, ráadásul most, 26 év együttműködés után kirúgták Radics Gábor szakszervezeti vezetőt, ez tévút, méltatlan és rossz fényt vet a vállalatra”. A miniszter szerint közben a Continental folyamatosan kuncsorog a kormánynál, de ő mindent elkövet azért, hogy a cég ne kapjon kormányzati támogatást, sőt azt is fizesse vissza, amit eddig kapott.