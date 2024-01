Az ENSZ, a Hamász és a palesztinok

Lebukott a Gázában működő legnagyobb nemzetközi segélyszervezet néhány munkatársa: segédkeztek az október 7-i terrortámadásban.

Több nyugati ország leállította az ENSZ-hez tartozó UNRWA támogatását, de még Washingtonban is arról beszélnek, hogy nem szabad az egész szervezetet büntetni.

Ha nincs pénz, a palesztinoknak még rosszabb lesz.

Január 26-án, néhány órával azután, hogy a hágai Nemzetközi Bíróság kimondta, Izraelnek meg kell akadályoznia a gázai népirtást, a palesztinokat segítő legfontosabb ENSZ-ügynökség bejelentette, elbocsátotta több munkatársát, és vizsgálja, milyen szerepük lehetett az október 7-i terrortámadásokban és utóéletükben. Izraelből azonnal azzal vádolták meg az ENSZ Palesztin Menekülteket Segélyező és Munkaközvetítő Hivatala a Közel-Keleten nevű, de angol rövidítéssel csak UNRWA-nak nevezett szervezetet, hogy szándékosan akkor hozták nyilvánosságra az ügyet, amikor a világ a hágai döntéssel foglalkozott. Lehet, hogy tényleg szándékos volt az időzítés, de, mint annyi minden az ügy körül, ez sem teljesen világos.

photo_camera Az UNRWA által üzemeltetett, ma menekülttáborként funkcionáló házai iskola Fotó: MAJDI FATHI/NurPhoto via AFP

Az ügy kirobbanása óta eltelt napokban sem az UNRWA, sem az izraeliek nem közölték a nyilvánossággal, hogy pontosan kit és mivel vádolnak. A legtöbb részlet így abból a január 28-i New York Times-cikkből derült ki, amely izraeli titkosszolgálati forrásokra, valamint az izraeliek által amerikai partnereiknek átadott dokumentumokra hivatkozva azt állítja, hogy:

Egy, az UNRWA által üzemeltetett dél-gázai iskolában dolgozó tanácsadó a fiával együtt elrabolt egy izraeli nőt.

Egy szintén UNRWA-alkalmazott szociális munkás október 7-én segített a lőszerek kiosztásában, a terrortámadás koordinálásában, valamint egy izraeli katona holttestének Gázába szállításában.

Egy harmadik UNRWA-alkalmazott részt vett a Be’eri kibuc elleni támadásban, ahol a Hamász 97 izraelit ölt meg.

Az UNRWA gázai létesítményeit pedig „terrorista célokra” használták.

Gáza második legnagyobb munkáltatója

Az ENSZ történelme során több, egyetlen ügyre vagy régióra fókuszáló ügynökséget üzemeltetett, de ezek között is különleges helyzetben van az 1949-ben, alig néhány hónappal Izrael állam létrejötte után alapított UNRWA. Ahogy azt az ügynökség teljes neve is jelzi, a szervezet célja elsősorban azok a palesztinok segélyezése, elhelyezése lett volna, akik a zsidó többségű állam megszületésekor gyakorlatilag földönfutóvá váltak.

A palesztin kérdés akkor talán gyorsan megoldhatónak tűnt, az azóta eltelt 75 év azonban semmi ilyesmit nem hozott. Sőt, a palesztinok helyzete az újabb és újabb közel-keleti konfliktusokkal, valamint Izrael lassú, de megállíthatatlan terjeszkedésével csak súlyosbodott. Ennek köszönhetően az UNRWA ma egy 30 000 embert foglalkoztató, hatalmas hálózat, ami mindenhol jelen van, ahol palesztinok élnek: Jordániában, Szíriában, Libanonban, Ciszjordániában és természetesen abban a Gázai övezetben is, ahol évtizedek óta a legrosszabb a palesztinok helyzete.

photo_camera Az UNRWA által üzemeltetett klinika Gázában Fotó: ASHRAF AMRA/Anadolu via AFP

A közel 2,5 millió lakosú, de Budapestnél jóval kisebb területű Gázában az UNRWA 13 000 alkalmazottja sok olyan funkciót ellát, amit a világ szerencsésebb helyein az állam szokott. Gázát 2007 óta az a Hamász vezeti, ami előszeretettel delegálja ezeket a funkciókat másokra, miközben a terrorszervezet azzal foglalkozhat, amivel a terrorszervezetek foglalkozni szeretnek: a lakosság megsarcolásával, az elérhető pénzforrások lenyúlásával, valamint fegyverkezéssel. Ennek eredményét láttuk október 7-én.

Az UNRWA így Gázában nem csak menekülttáborokat üzemeltet és segélyt oszt, hanem egészségügyi intézményeket és iskolákat működtet, és még saját tanárképző intézményei is vannak. Egyes becslések szerint az UNRWA Gáza második legnagyobb munkáltatója – az első helyen természetesen az „állam” másik felét működtető Hamász áll. Az október 7-i terrortámadásra válaszként Gáza ellen indított izraeli hadműveleteknek köszönhetően pedig az UNRWA-nak hirtelen még több munkája lett. Az ENSZ ügynökségének még több otthonából elmenekülő palesztinról kellett gondoskodnia, és az ő feladatuk az Egyiptom felől néha beengedett szűkös segélyszállítmányok felügyelete, szétosztása is. Mindeközben pedig természetesen ők is közvetlen életveszélyben vannak: az UNRWA számai szerint január 22-ig 152 munkatársuk halt meg a háborúban.

Egyszer már elzárták a pénzcsapot

Az ENSZ és az UNRWA palesztin-ügyi megnyilvánulásait évtizedek óta bírálják Izrael és szövetségesei. Az izraeliek szerint már az UNRWA létezése is hiba, mivel szerintük a palesztinok ilyen módon menekültként kezelése azt sugalmazza, hogy nekik valaha is joguk lenne visszatérni azokra a területekre, amiket 1948 óta el kellett hagyniuk.

Az ilyen elvi kifogásokon túl azonban az utóbbi évtizedekben konkrét vádak is megfogalmazódtak az UNRWA ellen. Az izraeliek régóta azt állítják, hogy az UNRWA alkalmazottai összejátszanak a Hamásszal, és rendszeres a vád, hogy a nemzetközi szervezet által üzemeltetett iskolákban antiszemitizmus és Izrael-ellenes gyűlöletet is oktatnak. A rendíthetetlenül Izrael-párti Trump-kormányzat 2018-ban le is állította az UNRWA anyagi támogatását, és őket követte az EU is, bár később mind az amerikaiak, mind az európaiak megnyitották újra a pénzcsapot.

A mostani vádak kétségtelenül az UNRWA történetének legsúlyosabb botrányát jelentik, feltehetően olyan konkrét bizonyítékokkal, amikről még sokat fogunk hallani. Fontos ugyanakkor megemlíteni, hogy egy 13 000 embert alkalmazó gázai szervezet esetében tulajdonképpen az lenne a meglepetés, ha közülük senkinek nem lett volna valamekkora szerepe abban, ami október 7-én történt. Ez a 13 000 ember ugyanis nem mind magas rangú, jól megfizetett ENSZ-alkalmazott, hanem többségben helyi munkaerő, köztük tanárokkal és orvosokkal, de biztonsági őrökkel és sofőrökkel is.

Az UNRWA-nál jóval kisebb létszámú ENSZ-szervezetek munkatársai is rendszeresen keverednek súlyos botrányokba. Szintén januárban derült ki, hogy a nemzetközi szervezet iraki missziójánál dollármilliók mentek el minden bizonnyal valószínűleg korrupcióra, a kéksisakos békefenntartóknak pedig csak nemi erőszakból annyi ügye van a világ mindenféle szerencsétlen zugaiból, hogy külön Wikipedia-oldal gyűjti ezeket.

Az UNRWA-nál kirobbant botrány hatására mindenesetre több nagy donor ország azonnal bejelentette, hogy felfüggeszti az ügynökség támogatását. Így döntött a két legnagyobb támogató, Amerika és Németország, valamint olyan, kisebb összegekkel beszálló országok is, mint Japán, Ausztrália, Finnország és Olaszország – nagyjából a nyugati világ.

photo_camera Palesztin gyerek egy UNRWA által üzemeltetett, ma menekülttáborként funkcionáló iskolában Fotó: MAJDI FATHI/NurPhoto via AFP

A forrásmegvonások hírére az UNRWA szóvivője közölte, hogy ha ezek a pénzek nem érkeznek meg a szervezethez, már február végén képtelenek lesznek ellátni a feladataikat Gázában. Több ország, például Jordánia és Törökország képviselője is arról beszélt, hogy néhány alkalmazott bűnei miatt nem lehet a teljes szervezetet, valamint az általuk segített palesztinokat is büntetni. Sőt, még az amerikai kormány képviselői is arról beszéltek, hogy bár ideiglenesen leállították az UNRWA-nak szánt pénzeket, nem szabad a teljes ügynökséget elítélni, mivel „fontos munkát végeznek, és szó szerint ezrek életét mentették meg Gázában”.

Az izraeliek, akiknek évtizedek óta a bögyében volt az UNRWA, most mindenesetre hajthatatlannak tűnnek. Israel Katz külügyminiszter szerint az ügynökség a „Hamász civil szárnya” amit a háború után „olyan szervezetekre kell lecserélni, amelyek a valódi békéért és fejlődésért dolgoznak”. Az nem világos, hogy ha az ENSZ sem, addig ki segít palesztin civilek millióinak.